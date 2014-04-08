Hamileler için uçağa binmek güvenli mi?

Kulaktan dolma yanlış bilgiler ve gebelik kaynaklı haklı çekincelerden dolayı hamile iken uçak yolculuğu yapmak çoğu kez endişeye neden oluyor. Uçak firmaları da, hamile olduğunu beyan eden kadınlardan uçabilir raporu istemesi de bu endişeyi biraz daha artırıyor. Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Burak Yücel şunları söyledi: “Günümüzde ufak, kısa mesafe uçakları dışında hemen hemen tüm uçaklar kabin basınç ayarlı oldukları için uçak yolculuğu kanama, şeker hastalığı, yüksek tansiyon ya da erken doğum öyküsü gibi anneye veya gebeliğe ait yüksek risklerin olmadığı durumlarda son derece güvenlidir. İkiz ya da daha fazla gebeliğiniz yok ise, yukarıdaki risklerden birine ya da birkaçına sahip değilseniz, hamileliğinizin 36.haftasına kadar kabin basıncı ayarlı uçaklar ile yolculuk yapabilirsiniz. 36. gebelik haftasından sonra havayolu şirketleri hamile kadınları uçuşlarına almamaktadır. Bunun nedeni anne ya da bebek açısından ortaya çıkabilecek olan riskler değil, havayolu şirketinin havadayken yaşanacak olan olası bir doğuma karşı aldıkları önlemdir.”



Dr. Burak Yücel, uçak ile seyahatin bebekte sakatlık ve düşük riskini artırdığına dair bir veri olmadığını da hatırlatarak, “Günümüzdeki bilimsel bilgiler ışığında tıbbi bir sorun olmadığı sürece gebelerin 36.haftaya kadar uçak ile seyahat etmelerinde bir sakınca yoktur, diyebiliriz. Uçak yolculuğu yapacak gebelere önerimiz rahat giysiler tercih etmeleri yönündedir. Özellikle gebelikte karın içi basıncın artması nedeniyle herhangi bir yerde uzun süre oturmak bacaklardaki kan dolaşımını etkiler, ayak ve ayak bileklerinde şişmelere neden olabilir. 1-2 saatte bir ayağa kalkıp koridorda yürüyüş yaparak kan dolaşımı canlandırılabilir. Ayrıca otururken baldır kaslarını gerginleştirerek ayak bileklerini sağa sola hareket ettirerek germe egzersizleri yapılabilir. Okyanus aşırı gibi çok uzun süreli uçuş yapacak gebelere varis çorapları önerilebilir” dedi.