Hamileler kabızlığa dikkat!

Hamilelik döneminde, hormon değişiklikleri, bebeğin bulunduğu alan, annenin aldığı ilaçlar, beslenme tarzı ve fiziksel aktivite durumunun kabızlığı tetikleyen nedenler arasında olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci, “Gebelik süresince kullanılan demir ilaçları, hareketsiz yaşam tarzı, lif tüketimi azlığı, annenin psikolojik olarak strese girmesi, kahve, kola, muz gibi besinlerin sıklıkla tüketilmesi ve öğün atlanması anneler için bu dönemde ciddi sindirim sorunları oluşturabilir. Kabızlık sorunu özellikle hamile bayanlarda su içimiyle de alakalıdır.



Gebelik döneminde günde ortalama 2 ltye yakın su tüketimi önerilmektedir. Yeterli su tüketmeyen annelerde kabızlık sıklıkla karşılaşılan bir sorundur. Bu sorunla baş etmek için başlıca çözüm yollarından biri günlük su ihtiyacını karşılayabilmektir. Yeterli su ihtiyacını karşılayamadığını düşünen anne adayları, meyve suyu, meyve ya da sıvı gıdalarla ( çorba, cacık, komposto gibi ) bu açığı kapatabilirler.” diye konuştu.



Lifli gıda tüketiminin hamilelik döneminde büyük önem taşıdığını kaydeden Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci, şöyle konuştu:



“Anne adaylarının, haftada en az 2 defa, kuru baklagiller yemeği ya da sebze yemeği tüketmeleri gerekmektedir. Her türlü çiğ sebze ve meyve, esmer ekmekler ve esmer ürünlerden yapılmış yiyecekler yeterli oranda lif tüketimi sağlayacaktır. Bu dönemde faydalanabileceğimiz, hem lif hem de B vitamini kompleksi yüksek olan yulaf, bağırsak hareketlerini rahatlatır ve annelerin daha rahat boşaltım yapmalarına yardımcı olur. Yulafın belirli oranlarda yoğurt ve meyve ile karıştırılarak tüketilmesi hem anneler için uygun bir ara öğün olacak hem de bağırsak hareketlerini rahatlatacaktır.



Günde belirli aralıklarla egzersiz yapmak kabızlık sorunu için birebirdir. Anne adaylarının haftada en az 3 defa, 30 dakika ve üzeri hafif tempolu yürüyüşü ya da hafif egzersiz hareketleri gebelik boyunca hem kabızlık sorununu hem de fazla kilo alımlarını engeller. Gebelik dönemi boyunca hareketsiz olan anne adaylarında kabızlık sorunu daha fazla izlenmektedir. Bu dönem boyunca hem beslenme hem de hareketine dikkat eden ancak kronik olarak bu problemle karşılaşan anneler için bir uzmana danışmaları ve uzman desteğinde tedavi uygulanması önemlidir.”

