Hamileler neden sürekli yorgun hisseder?

Hamilelerin en çok şikayetçi oldukları konulardan biri yorgunluktur. Genellikle ilk ve son 3 aylık periyotta görülen yorgunluk 9 ay boyunca da sürebilir.



Hamilelikteki yorgunluğun neye bağlı olduğu kesin olarak bilinmese de hormonal değişiklikler sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. Kusma ve mide bulantısı enerjinizi alırken endişe de yorgunluk hissi verebilir.



İyi bir gece uykusu, enerji verici bir beslenme düzeni ve belki doktor desteği yorgunluğunuzun çözümü olabilir.



Yorgunluk demir eksikliğinin de belirtileri arasındadır. Demir eksikliği hamilelikte sık görülen bir sorundur. Bu nedenle yorgunluk şikayetinizi doktorunuzla paylaşmalı ve birlikte çözüm yolları aramalısınız.