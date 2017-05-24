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24.05.2017 - 14:29 |

Hamileler oruç tutabilir mi?

Ramazan'da hamilelerin oruç tutması sağlıklı mıdır?

Hamileler oruç tutabilir mi?
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Anne adayları için en doğru ve sağlıklı beslenme biçimi; azar azar ama sık sık yemektir. Hamilelerin oruç tutmasının sağlıklı bir seçim olmayacağını belirten Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, hamilelerin ve emziren annelerin bol su alması gerektiği konusunda da özellikle uyarıyor:

Hamileliğin ilk üç ayında, bebeğin organları oluştuğu için bu dönem önemli bir süreçtir. Bu dönemde; bulantı, kusma, fazla su tüketememe ve iştahta azalma görülür. Kusma sık olursa elektrolit kaybına yol açarak halsizliğe neden olabilir. Oruç, özellikle ilk aylarda yaşanan bu durumu daha da artırabilir. Mide boş kaldığı için bulantı ve kusmalar da artabilir.

Oruç tutan anne adaylarında; uzun süren açıktan sonra iftarda birden yemek yenmesi ile birlikte boş midede bir anda şişkinlik ve hazımsızlık şikayetleri daha fazla görülebilir. Anne adaylarının bol sıvı alması ve posalı gıda tüketmesi önemlidir.

ERKEN DOĞUM RİSKİ ORTAYA ÇIKAR
Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, “Anne adayında düşük riski var ise bol sıvı tüketmesi önerilir.

Oruç nedeniyle az sıvı alınması durumunda rahim kasılmaları olabilir ve erken doğum riski ortaya çıkabilir. Su, gebeliğin devamında, idrar yolu enfeksiyonlarından korunmada ve tedavisinde önemlidir. Gebelikte idrar yolu enfeksiyonları sık görülür. Bol sıvı alımı ise idrar çıkışını artırır” dedi.

ORUÇ TUTAN ANNELERDE BEBEĞİN HAREKETLERİ AZALIR
Gebeliğe bağlı şeker intoleransı (hamilelik şekeri) veya diyabet (şeker) hastalığı gibi durumlarda; dengeli beslenmek, az az sık sık yemek son derece önem taşır. Bu durumlarda oruç tutulması hem anne adayında, hem de bebekte tehlikeli durumlara yol açabilir.

Hamilelerin oruç sebebiyle gün içinde yeterince sıvı almaması tansiyon düşmeleri ve bayılmalara neden olabilir. Gün içinde sıvı alınamaması annenin kan hacmini azaltacağı için bebeğin idrar çıkışı da azalır ve bebeğin içinde bulunduğu kesenin suyu azalabilir. Oruç tutan annelerde bebek hareketlerinin azaldığı da gözlemlenmiştir.

RİSKİ DURUMLARDA ORUÇ SAKINCALI OLABİLİR
Op. Dr. Seval Taşdemir, “Riskli gebelik durumu tespit edilmiş olan anne adaylarının (diyabet, erken doğum riski, kanama, çoğul gebelik, gelişme geriliği gibi); oruç tutmaları sakıncalı olabilir. Gebelikte uzun süre aç kalmadan, sık sık ve azar azar yemek yenmesi önerilir” diyor.

YEMEK YEDİKTEN SONRA HEMEN YATMAYIN
Hamileliğe bağlı tansiyon yüksekliği de oruç için riskli durumlar arasındadır. Oruç tutan gebelerin mümkün olduğu kadar sıcakta kalmamaları, sahurda bol sıvı tüketmeleri ve gün içinde istirahat etmeleri önemlidir.

ftar ve sahur arasında, gıdaları dengeli şekilde dağıtarak, sık aralıklar ve küçük porsiyonlarla protein, karbonhidrat ve bol sıvı alınması gereklidir. Kızartma, çok şekerli, tuzlu ve yağlı gıdalardan uzak durulması gerekir. Sahurda az yağlı, az tuzlu gıdaları tercih edin. Yemek yedikten sonra ise hemen yatmayın.

ORUÇ SÜTÜ AZALTABİLİR
Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, “Bebeklerini emziren annelerin özellikle ilk aylarda beslenmelerine dikkat etmeleri ve bol sıvı almaları önemlidir. Oruç, sıvı alımının azalmasına bağlı olarak sütün de azalmasına neden olur.

Bu nedenle gebelik ve emzirme döneminde oruç tutulması önerilmez. Anne adaylarının veya annelerin riskleri bilerek karar vermeleri, mutlaka doktorlarına ve diyetisyenlerine danışmaları gerekmektedir.”

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