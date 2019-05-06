Hamileler ve emziren anneler oruç tutabilir mi?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Şebnem Tandoğan, hamilelerin oruç tutup tutmaması gerektiği ile ilgili bilgiler verdi. Hamilelik döneminde anne adaylarına; uzun süre aç kalmadan, sık sık ve azar azar yemek yemeleri önerilir. Diyabet, erken doğum riski, kanama, çoğul gebelik, gelişme geriliği gibi riskli gebelik durumu varsa hamilelerin oruç tutmaları sakıncalıdır. Anne adayında düşük riski var ise özellikle bol sıvı tüketmesi önerilir. Oruç nedeniyle az sıvı alınması durumunda rahim kasılmaları olabilir ve erken doğum riski ortaya çıkabilir. Su, gebeliğin devamında, idrar yolu enfeksiyonlarından korunmada ve tedavisinde önemlidir. Gebelikte idrar yolu enfeksiyonları sık görülür. Bol sıvı alımı ise idrar çıkışını artırır. Hamileliğe bağlı gelişen yüksel tansiyon da oruç için riskli durumlar arasındadır.

Emzirirken de önerilmez

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Şebnem Tandoğan, “Hamilelik şekeri ya da diyabet (şeker) hastalığı gibi durumlarda; dengeli beslenmek, az az sık sık yemek son derece önem taşır. Bu durumlarda oruç tutulması hem anne adayında, hem de bebekte tehlikeli durumlara yol açabilir. Hamilelerin oruç sebebiyle gün içinde yeterince sıvı almaması tansiyon düşmeleri ve bayılmalara neden olabilir. Gün içinde sıvı alınamaması annenin kan hacmini azaltacağı için bebeğin idrar çıkışı ve kesesinin suyunu azaltabilir” dedi.

Emziren annelerin ise özellikle ilk aylarda beslenmelerine dikkat etmeleri ve bol sıvı almaları önemlidir. Oruç, sıvı alımının azalmasına bağlı olarak sütün azalmasına neden olur. Bu nedenle emzirme döneminde de oruç tutulması önerilmez.

Tuzdan ve şekerden uzak durun!

Batıgöz Sağlık Grubu’ndan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Şebnem Tandoğan,

“Anne adaylarının riskleri bilerek karar vermeleri, mutlaka doktorlarına danışmaları gerekir” diyerek oruç tutacak olan hamilelere şu önerileri verdi: “Eğer anne adayı hekiminin de onayını aldıktan sonra oruç tutacaksa; sıcakta kalmamalı, gün içinde istirahat etmeli ve sahurda bol sıvı tüketmelidir. İftar ve sahur arasında, gıdaları dengeli şekilde dağıtarak, sık aralıklar ve küçük porsiyonlarla protein, karbonhidrat ve bol sıvı almalıdır. Kızartma, çok şekerli, tuzlu ve yağlı gıdalardan uzak durmalıdır. Sahurda az yağlı, az tuzlu gıdaları tercih edip yemek yedikten sonra hemen uyumamalıdır.”

