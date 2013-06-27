Hamilelere sıcak hava uyarısı

Az su alımı olduğunda bebeğin erken doğum tehlikesinin arttığını ifade eden kadın doğum uzmanı Dr. Özdemir, sıcak bölgelerde hamile kadınların su tüketmelerine dikkat etmeleri gerektiği uyarısında bulundu.

Dr. Özdemir, "Günde en az 2 veya 3 litre su almaları gerekir. Çünkü az su alımı olduğunda bebeğin erken doğum tehlikesi artıyor, enfeksiyon tehlikesi artıyor. Bu nedenle günde en az 2 veya 3 litre sıvı alımını öneriyoruz. Özellikle bu bölge gibi kuru olan bölgelerde, sıcaklar artığı için gebelerimizin sıvı ağırlıklı besinler tüketmesi gerekiyor. Özelikle yaz mevsiminde sebze tüketmeleri gerekir, bu arada kuru bakliyatta ve sebzelerde ihmal etmemeleri gerekmekte, bunun dışında gazlı içeceklerin alımını fazla önermiyoruz. Kahve alımında önermiyoruz çünkü kahve su kaybına sebep olabilir, bu şekilde beslenmeyi uygun görüyoruz. Gebelik sürecinde özellikle yaz aylarında doğum yaklaştığı zamanlarda günde en az bir saat yürüyüş yapmak ya da hastanelerde eğitim veriliyor bunları uygulamak doğumu kolaylaştırmanın yollarıdır” dedi.