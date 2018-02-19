Hamilelerin uzak durması gereken bitkiler

Birçok kadının en büyük hayallerinden biri olan gebelik, oldukça önemli bir dönemdir. Sağlıklı ve huzurlu bir hamilelik dönemi için mümkün oldukça doktor kontrolü altında olunmalıdır. Kadınların bu dönemde özellikle yiyecek ve içeceklerine dikkat etmesi gerekir. Hangi yemeğin bebek için daha sağlıklı olduğunu veya nelerin bebeğe zarar verebileceğini uzman bir doktor tarafından öğrenmelidirler. Bununla beraber birçok bitki çeşidi her ne kadar sağlıklı gibi gözükseler de hem anne hem de bebek için zarar teşkil edebilmektedir. Peki bu uzak durulması gereken bitkiler neler?

Fesleğen ve kekik

Zararı değil yararı olan fesleğen ve kekik, hamilelik döneminde pek de masum değildir. Yemeklerin içine konan bir iki tutam fesleğen, kekik gibi bitki türleri gebelik döneminde sanıldığı kadar zarar vermez ancak bu tarz bitkileri çay olarak tüketmek (bir iki tatlı kaşığı) gebelik dönemindeki bir kadına ve bebeğine oldukça ciddi sıkıntılar yaşatabilir.

Acı çiğdem, aloe vera

Sindirime yardımcı olan antrakinon içeren bitki türleri de gebelik döneminde oldukça sakıncalı olabiliyor. Özellikle kabızlık döneminde kullanılan bu zararsız bitkiler, rahim dâhil düz kasların kasılmasını uyararak düşüğe neden olabileceği için kullanılmamalıdır. Acı çiğdem, akdiken (geyik dikeni), aloe vera, sinameki ve topalak bu tarz sakıncalı bitkilerdir.

Cezayir menekşesi, meyan kökü

Rahim uyarıcı olan adaçayı, Cezayir menekşesi, kekik, mazı, meyan kökü, ökse otu, pelin otu, ravent, rezene, yarpuz gibi bitkilerden de uzak durulmalıdır. Düzenli olarak tüketilmeleri ile beraber günlük 1-2 tatlı kaşığı gibi bir miktarda tüketildiğinde gebeliği oldukça riske atar. Bu tarz bitkilerin tüketilmesiyle beraber düşük veya erken doğumla karşılaşılabilir.

Altın mühür, kırlangıçotu

Bitkilere acı tadı veren alkoloidleri yoğun içeren bitkilerden de mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Bu tarz bitkiler anne rahmindeki ceninin gelişim fonksiyonlarını etkileyebileceği için kullanımından sakınılmalıdır. Altın mühür (goldenseal), efedra, kırlangıçotu ve yabani kiraz alkoloid bakımından zengindir ve düzenli tüketilmesi bu yüzden sakıncalıdır.