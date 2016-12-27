Hamilelik belirtileri çoğu kadın için heyecanla beklenen dünya tatlısı bir döngünün habercisidir. Anne adaylarının özellikle bebek sahibi olma isteyen kadınların sabırsızlıkla beklediği hamilelik belirtileri nelerdir? Hamile kalan bir kadında nasıl değişiklikler olur?

Hamilelik belirtileri ilk ne zaman baş gösterir? Tüm bu soruların cevaplarını bulabileceğiniz haberimize geçelim…

GEBELİK HAFTASI HESAPLAMA

Hamilelik her kadının yaşaması gereken ve en güzel duygulara ev sahipliği yapan dönemlerden biridir. Anne adaylarının, özellikle sabırsızlıkla hamile kalmayı bekleyen anne adaylarının hamile kalmak için hazırlandığı bu dönemde hamileliğin ilk belirtilileri çok önemlidir.

En güvenilir testleri yapmadan önce, onları şüphelendiren durumların ne anlama geldiğini bilmeleri için hamilelik belirtilerini bilmeleri gerekir. Böylece diğer hastalık ve hal belirtilerini gebelik ile birbirine karıştırmadan anlayabilecekler.





“Hamilelik belirtileri nelerdir?” sorusunun bir diğer önemi de istenmeyen gebeliklerde erken müdahaleyi sağlamasıdır.



Hamileliğin belirtileri nelerdir?

Gebeliğin ilk belirtisi embriyonun yerleşme kanamasıdır. Bu durum çoğunlukla adet kanaması ile karıştırılmaktadır.





İmplantasyon diye adlandırılan bu kanama adet kanamasından farklı olarak en fazla 2 gün sürmektedir. Aynı zamanda adet kanaması gibi yoğun geçmez. Sadece kan lekeleri şeklinde devam eder.



Bu süreç ile başlayan gebelik dönemi, gebelik hormonlarının yani HCG’nin artmasıyla devam eder. Bu dönemde anne adayında baş dönmeleri görülmektedir. Gebeliğin ilk 48 saatinden 1. Haftasına kadar hızla yükselen HCG hormonu, 10. Haftaya kadar kısmen devam etmektedir.







Baş dönmelerini, mide bulantıları alır

Baş dönmesi dönemini mide bulantıları takip eder. Bununla birlikte korku, hassasiyet, göğüslerde büyüme, iştahsızlık gibi belirtiler de görülür. Bu belirtilerin hepsi hamileliğin ilk haftasında meydana gelir.



Cinsel isteksizlik

İkinci haftadan itibaren göğüslerdeki hassasiyet ve büyüme devam eder. Bununla birlikte ağrıda görülür. Bu ağrılar 6. Haftaya kadar en yüksek seviyeye ulaşabilir. Bu dönemde en belirtileri de cinsel isteksizliktir.

İlerleyen dönemlerde bacak ağrıları da görülen en belirgin belirtilerdendir. Göğüs uçlarında belirginleşmesi ve kararması olabilir.



Regl gecikmesi

Halk arasında da bilinen en belirgin hamilelik belirtisi regl tarihinde yaşanan gecikmedir. Gebeliği anlamanın en erken yöntemi budur. Ancak her gecikme hamileliği işaret etmez. Stres ve diğer rahatsızlıklarda bu duruma sebep olabilir.



Sık sık idrara çıkmak

Rahimde büyüme görüldüğü için hamilelikte idrar torbası baskı görür. Bu durumda sık sık idrara çıkma isteği doğurur.



Aşerme

Her hamilelikte görülmemekle birlikte çoğu kadın hamilelik döneminde aşerme dediğimiz canın çoğunlukla yemek çekmesi durumu yaşar. Aşermeler 3-4 aylık hamileliklerde görülür.



Duygu değişiklikleri ve kaygı

Tüm hormonlarda yaşanan değişim duygu değişikliklerine de neden olur. Kaygı, yorgun hissetme, stres, çabuk ağlamak ve sinirlenme en belirgin duygular arasına girer.



Vücut ısısında yükselme görülür

Gebelikte vücut ısısında yükselmeler görülmektedir. Mevsim fark etmeksizin yaşanan bu ısı artışında dikkat edilmesi gereken nokta özellikle kış aylarında ise soğuğun fark edilmeden hasta olunmamasıdır.



Hamileliğin olmazsa olması kilo artışları da vücut ısısını arttırmakta etkili bir neden olacaktır. Özellikle hamileliğin ilerleyen döneminde anne adayının kilosunda yaşadığı artış ısıyı arttırabilir.

Bu belirtilerden birini veya birkaçını gördüğünüz takdirde hemen bir uzamana başvurmanızı tavsiye ederiz.



Sağlıklı ve huzurlu bir gebelik dileğiyle

Elif Hande İnan

PembeNar Özel