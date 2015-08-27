Hamilelik çatlakları için bunları yapın...

Tezel, “Bu tarz değişiklikler genellikle gebede yoğun endişeye sebep olmakta ve gebelik sonrasında tamamen eski haline dönüp dönmeyeceği merak edilmektedir” dedi.



Gebelik çatlaklarının sıklıkla karşılaştıkları ve gebelerde ciddi kozmetik rahatsızlığa neden olan bir değişik olduğunu anlatan Dermatoloji Uzmanı Dr.Fulya Tezel, “Deri altındaki dokuda meydana gelen yapısal değişiklikler sonucu oluşmaktadır. Bu tarz değişiklikler gebelerin yüzde 50-90’ında görülmektedir.

Özellikle gebeliğin 2.trimestrı yani 6.-7. aylarında ortaya çıkmaktadır. Bu çatlaklar pembe mor renkli ve deriden hafif çökük iken doğum sonrası soluk renk almaktadır. Gebeler özellikle çatlakların yeni başladığı sürede hafif bir kaşıntı hissedebilir. Sıklıkla karın bölgesinde görülmekle birlikte meme bölgesi, kalçalar, bacaklarda da rastlanmaktadır” diye konuştu. Dermatoloji Uzmanı Dr.Fulya Tezel, açıklamasında şunları kaydetti:



“Gebelik planı olan kişilerin en çok merak ettiği konu kimlerin çatlak oluşumuna aday olduğudur. Açıkçası henüz bu doğum çatlaklarının nedeni tam olarak bilinmemektedir. Fakat gebelikte çok kilo alan ve çocuk doğum kilosu fazla olan annelerde daha sık çatlak olduğu gösterilmiştir.

Genellikle eğilimli anne adaylarında ilk gebelikte çatlaklar oluşmaktadır. Fakat halk arasında bilindiği gibi ilk gebeliğinde hiç çatlağı olmayan annelerin diğer gebeliklerinde çatlakları olmayacağı doğru değildir. Özellikle anne adayları için iyi bir ipucu kendi annelerinin gebeliklerinde çatlak oluşup oluşmadığıdır.

Çünkü ailede çatlak öyküsü olanlar riskli hastalardır. Birçok çalışmada çatlağı olan annelerin gebelik yaşı da daha düşük bulunmuştur.



Bu kadar risk faktöründen bahsettikten sonra önlem olarak ne yapılması konusuna değinebiliriz. Özellikle gebelik boyunca çatlak önleyici krem ve yağ kullanılması çatlak oluşumunu ciddi düzeylerde azaltmaktadır. Bebeğe ve anneye birçok zararlı etkisi olduğu gösterilmiş sigaranın bir yan etkisi de çatlakları arttırmaktır. Anne adaylarının sigara içilen ortamlardan uzak durması gerekmektedir.

Toplumumuzda sıkça görülen 'Gebelikte yemeyeceğim de ne zaman yiyeceğim' mantığıyla kontrolsüz kilo alımından kaçınıp doktor kontrolünde gerekli miktarda kalori alımına dikkat etmeliyiz. Böylece hem sağlıklı bir gebelik geçirip hem de çatlak oluşumunu önlemiş oluruz.



Gelelim bütün önlemlerin alınmasına rağmen çatlakları oluşmuş hastalarda neler yapabileceğimize; özellikle aktif dönemde çatlakların rengi henüz pembeyken başlanmalıdır. A vitamini türevi kremler, bazı peelingler, çeşitli lazer sistemleri ile çatlaklarda düzeltme yapılması mümkündür. Çatlakların cerrahi olarak alınması kabul edilebilen bir yöntem değildir.”