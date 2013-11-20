Hamilelik döneminde bebeğe kalp kontrolü yapılmalı

Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Doktoru Şebnem Paytoncu, anne karnındaki bebeğin belli zamanlarda kalp hastalıkları açısından kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, “Özellikle 16 ve 26’ıncı haftalarda risk faktörü taşıyan gebelere bunu önermek gerekiyor” dedi.Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi’ne ilk Çocuk Kardiyoloji Doktoru ataması yapıldı. Birçok bölümde eksiklerini gideren Merkez Efendi Devlet Hastanesi’ne atanan Çocuk Kardiyoloji Doktoru Şebnem Paytoncu görevine başladı. Hastaneye yeni doktorların atandığını belirten Manisa Merkez Efendi Devlet Hastahanesi Yöneticisi Muzaffer Özden Balsoy, “Çocuk Kardiyoloji Doktoru Şebnem Paytoncu göreve başladı. Doktorumuzun bize karşı talepleri oldu. Doktorumuzun talep ettiği cihazları kısa zamanda talep edeceğiz. Bu sayede hastanemizde çocuk kardiyolojisi hizmetini vermek istiyoruz. Amacımız Manisa’ya en iyi hizmeti sunmaktır” dedi.





Anne karnındaki bebeğe kalp taraması önerdi



Çocuk kardiyolojisinin pek fazla bilinmeyen bir bölüm olduğunu vurgulayan Çocuk Kardiyoloji Doktoru Şebnem Paytoncu, şunları söyledi: "Genellikle toplumumuzda çocuklarda kalp hastalığı olmaz denilebilir. Fakat bu böyle değil. Hasta profilimizin çok büyük bir kısmını doğumsal kalp hastalıkları olan hastalarımız oluşturuyor. Bunun yanı sıra edinsel hastalıklarımız yani sonradan kazanılmış kalp hastalarımız var. Hastalar bu şekilde de gelebiliyorlar. Bu hastalıkların dışında sistemik hastalıkların kardiyak tutumları var. Erişkin ve kalp hastalığına sahip bireyler var. Bunlarda erişkin kardiyoloji ile muayene ettiğimiz hastalarımızdır."



Obezite ve hipertansiyon olan hastaların çok olduğunu anlatan Paytoncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir de Fetal Eko yapıyoruz. Yani anne rahmindeki bebeğin kalp hastalıkları açısından taranması amacıyla yapılan ultrasonografi yöntemidir. Anne karnındaki bebeğin belli zaman periyotları arasında kalp hastalıkları açısından kontrol edilmesi gerekiyor. Özellikle 16 ve 26’ıncı haftalarda risk faktörü taşıyan gebelere bunu önermek gerekiyor. Ayrıca, hiçbir şikayeti olmayan uzun süredir spor yapan sağlıklı çocuk ve ergenlik dönemindeki çocuklarında değerlendirilmesi gerekiyor. Hastanemizde çeşitli cihazların olması gerekiyor. Bu cihazlara kavuştuğumuzda her türlü hastalarımıza hizmet vereceğiz."