Hamilelik döneminde grip olanlar dikkat!

Memorial Şişli Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Altuğ Semiz, hamilelik döneminde gribin bebeğe zarar verebileceğini belirterek, "Hamilelikte grip bağışıklık sisteminin baskılanması nedeniyle, normale göre daha ağır seyrediyor ve uzun sürüyor" bilgisini verdi.



Memorial Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamada, kış aylarında sıkça görülen gribin, pek çok insanın hayatını olumsuz etkilediği gibi gebelik sürecinde bebeğin sağlığını da tehlikeye soktuğuna ilişkin bilgiler paylaşıldı.Op. Dr. Altuğ Semiz, gebelik döneminde grip ve korunma yolları hakkında bilgi verdi.



Gribin, insandan insana yakın temas ile damlacık geçişi aracılığıyla bulaştığını aktaran Semiz, tipik kuluçka süresinin 1 ila 4 gün arasında olduğunu kaydetti. Semiz, yetişkinlerde semptomlar başlamadan 1 gün önce ve başladıktan 5 gün sonrasına kadar bulaşıcılığını koruduğunu belirterek, gebelik döneminde kalp atım hızında, kalbin pompaladığı kan miktarında, oksijen tüketiminde, akciğer kapasitesinde ve bağışıklık sisteminde ortaya çıkan fizyolojik değişikliklerin gribe bağlı komplikasyonların görülme riskini artırdığını ifade etti.



Semiz, gebeliğin son dönemlerinde gribe yakalanan bir anne adayının doğum sonrası hastalığını bebeğine geçirme riskinin fazla olduğunu belirtti.



Semiz, griple ilgili ciddi komplikasyonları önlemenin tek ve en etkili yolunun grip aşısı olduğunu ve aşı sonrası annede gelişen antikorların bir miktar bebeğe de geçerek yaşamının ilk aylarında onu da gribe karşı koruyacağının altını çizerek, "Grip aşısı canlı virüs içermediğinden gebelikte kullanılmasının da bir sakıncası yoktur. Grip aşısı aynı zamanda emziren annelere de güvenle yapılabilir. Aşı, kas içi enjeksiyon olarak koldan yapılır. Anne adaylarının grip sezonunda hamileliklerinin ikinci ve üçüncü aylarında grip aşısı olması önerilmektedir. Grip aşısı gebeliğin her döneminde güvenli olsa da, ilk ay çok gerekli olmadıkça ilaç kullanımından kaçınmak ve aşının bu dönemin sonunda yaptırılması daha uygundur" değerlendirmesinde bulundu.



Op. Dr. Altuğ Semiz, hamilelikte gribi daha hafif atlatmak için dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:



"Bakteriyel enfeksiyon olmadığı sürece antibiyotik kullanılmamalıdır. Tedaviden çok hastalığa yakalanmamak önemlidir. Bu nedenle salgın dönemlerinde kapalı yerlerde fazla kalmamak ve elleri sık sık yıkamak koruyucu olabilir. En iyi ve en etkili destek tedavisi yatak istirahatidir. Yatarken başı yukarıda tutmak (2 ya da daha fazla sayıda yastık ile yatmak) geniz akıntısının vereceği rahatsızlığı da azaltacaktır. Bulunulan ortamın yeteri kadar sıcak olmasına ve iyi havalandırılmasına dikkat edilmelidir. Havanın kuruması engellenmeli, nemli olması sağlanmalıdır. Yeteri kadar sıvı alımı son derece önemlidir. Hastalık dönemlerinde beslenmeye dikkat edilmeli, iştahsızlık varsa enerji ihtiyacını gidermek için karbonhidrat açısından zengin diyet uygulanmalıdır. Boğaz ağrısını gidermek için pastil kullanılabilir. Burun tıkanıklığı için tuzlu su ya da okyanus suyu kullanılabilir. Yakınmalar düzeldiğinde hemen normal aktiviteye dönülmemeli, tam bir iyileşme için bir süre daha dinlenmeye devam edilmelidir."



Anne adaylarında gribin bazen ciddi tablolar oluşturabileceğini kaydeden Semiz, ateş uzun süre 38.5 derecenin üzerine çıktığında, soluk alıp vermede güçlük varsa, göğüs ağrısı oluşursa, şiddetli kulak ağrısı, kulaktan akıntı ve kanama olursa, döküntü ve kızarıklık varsa, ense sertliği ortaya çıkarsa ve kronik öksürük izlenirse mutlaka doktora başvurulması çağrısında bulundu.