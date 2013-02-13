Hamilelik kadınlarda erken ölümü azaltıyor

Uzmanlar araştırmanın kısırlık ve ölümle ilişkisini ortaya koyduğunu, isteyerek çocuk sahibi olmayanları kapsamadığını vurguluyor. Bilim adamları 1994-2005 yılları arasındaki doğum, ölüm, tüp bebek prosedürleri raporlarını bir araya getirdi.



Bu zaman içerisinde Danimarkalı 21.276 çocuksuz çift incelendi. Çiftlerin hepsi kısırlık tedavisi görüyordu. Bu çiftlerin toplamda 15.149 çocuğu olurken 96 kadın ve 220 erkek hayatını kaybetti.



Tüm sonuçlar incelendiğinde, çocuksuz kadınların kardiyovasküler hastalıklar, kanser ve diğer rahatsızlıklardan ölme riskinin anne olanlara göre 4 kat daha fazla olduğu kaydedildi. Çocuksuz erkeklerde ise bu oran 2 kat olarak görülebiliyor.