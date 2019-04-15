Hamilelikte alınan kilolar pek çok anne adayını kara kara düşündüren bir sorundur. Gebelikte alınan bu kiloların nasıl verileceği konusu da ayrı bir problemdir. Hamile kadınların bazıları çok fazla kilo alırken; bazılarında doğum sonra fazla kilo kalmamıştır.

Hamilelikte alınan kilo miktarı normal düzeydeyse ve anne aktif bir yaşama sahipse; hamilelik kilolarını kısa sürede çaba sarf etmeden verebilir. Ancak, alınan kilo miktarı çok fazlaysa anneler doğum sonrası süreçte bu kiloları vermekte zorlanabilirler. Peki, hamilelik kiloları neden zor verilir?

Bekletilerinizi yüksek tutmayın

Hamilelik döneminde aldığınız kiloları vermemenizin sebeplerinden birisi beklentilerinizi çok yüksek tutmanız olabilir. Her şeyin bir günde değişmesini bekleyemezsiniz. Unutmayın ki o kiloya gelmeniz aylar sürdü, vermeniz de biraz zaman alacak elbette.

Kalori alımınıza dikkat edin

Hamile kalmadan önceki kalori limitinize geri dönmeyi unutmuş olabilir misiniz? Eğer dikkatsizseniz, bu mümkün. Beslenmenizde yeniden bir düzenleme yapmanız gerekmekte ama elbette hala emzirdiğinizi ve bunun için yeterli beslenmeniz gerektiğini de göz önünde bulundurmalısınız. Bu konuda doktorunuzdan yardım isteyebilirsiniz.

Emzirmekten vazgeçmeyin

Emzirmek, hamilelik süresince aldığınız kiloları vermenize yardımcı olur. Bebeğinizi emzirmek için en önemli sebep olmasa da geçerli olanlardan biri de budur. Bu tercihi yapmak için geç kalmış olabilirsiniz ama en azından aldığınız kiloları vermekte neden zorlandığınızı daha iyi anlamanıza sebep olacaktır.

Şekerli içeceklere dikkat

Eğer dikkatli olmazsanız, içeceklerden tonlarca kalori alırsınız. Meyveli sodalar, meyve suları, kremalı ve sütlü kahveler oldukça bol kalori içerir. Kilonuzda büyük bir değişiklik görmediğiniz sürece suya bağlı kalın; üstelik sağlığınız için de en iyisi o.

Egzersiz yapın

Bebeğiniz yeni doğduğunda egzersiz yapmak zordur. Ama onu arabasına koyup yürüyüşlere çıkmanızda hiçbir sakınca yok, üstelik açık hava ikinize de iyi gelecektir.

Motive olun

Belki de kilo vermek için yeterince motive değilsiniz. Sonuç olarak yeni doğum yaptınız ve yeni doğanınızla ilgilenirken perişan oluyorsunuz. Üstelik dünyadaki en önemli şey o olduğu için başka bir şeyle ilgilenmek de istemiyorsunuz. Ama kendinizden vazgeçmemeniz gerektiğini unutmamalı ve kilo vermek için kendinizi motive etmenin yollarını bulmalısınız.