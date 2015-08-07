Hamilelik lekelerine doğal çözüm

Yüz bölgesinde en sık yanaklar, üst dudak ve alında, yüz dışında ise boyun, göğüs orta hat ve ön kolun dış yan yüzünde görülür. Ana etkenler kadınlık hormonları olan östrojen, progesteron ve güneştir. Hamilelik döneminde kadınlık hormonlarının yükselmesi ile doğal olarak deri güneş görmediği alanlarda da koyulaşır.

Fakat güneş gören bölgelerde oluşan lekelenmeler güneş görmeyen bölgelerdekilerin aksine hamilelik sonrası düzelmezler. Hamilelik dönemi lekelerinden kurtulmak için özellikle güneş ışığına çıkmamanız gerekmektedir. Gün ışığı, ciltteki pigmentasyonu artırır ve kalıcı hamilelik lekelerine sebep olabilir. Beyaz tenli bayanlarda ve sarışınlarda hamilelik lekeleri oluşumu ihtimali daha yüksektir.

Hamilelik maskesi denmesine rağmen melasma sadece hamilelerde görülen bir sorun değildir. Doğum kontrol hapı kullananlar, güneşe duyarlandıran maddeler içeren kozmetik ürünlerin kullanılması da benzer sorunları tetikleyebiliyor. Bazen üst dudağa yapılan bir ağda sonrası lekelenme başlayabilir.

Hamilelik lekelerinin oluştuktan sonraki genel seyri kış aylarında güneşin etkisinin azalması ile lekelerin renginde açılma, yaz aylarına girişte var olan leke alanlarının tekrar koyulaşması yanında yeni alanlarda da lekelerin oluşması şeklindedir.

Kozmetik olarak birçok kadının tedavi için farklı yöntemleri kullandıklarını biliyoruz. Bu yöntemler renk açıcı kremlerin, doğal hazırlanan bir takım karışımların kullanılması ve güneş koruyucu kremler, kimyasal peeling, dermabrasyon, lazer tedavileri şeklinde sıralanabilir. Fakat bu tekniklerin çoğu lekeler de geçici bir düzelmeye neden olur. Daha sonra koruma devam ettirilmez ise lekelerde tekrar koyulaşma görülür.

Biz ise hamilelik lekelerinde 10 saatlik maske ile başlayan ve sonrasında bir takım ilaç formunda kremlerin ve ağız yoluyla alınan ilaçların desteklediği üç aylık bir ana tedavi kürünü ve ardından en az 9 ay sürecek koruma tedavisi ile bir yıllık bir tedavi protokolünü öneriyoruz. Bazı vakalarda üç aylık tedaviye ek olarak zeminde kalan lekelenme için lazer tedavileri de uyguluyoruz. Bu protokol ile vakalarda yaklaşık \%85-90 oranında lekelerin yok edilmesi veya kontrol altına alınması mümkün oluyor.

MAYDANOZ SUYU MASKESİ

Maydanoz suyu ve limon suyunu eşit ölçülerle karıştırınız ve hamilelik lekesi problemi olan bölgeye uygulayınız. Daha sonra 15 dakika bekleyip ılık su ile durulayınız. Maydanoz suyunun cilt lekeleri ve kırışıklıkları geçirme etkisi olduğu eskiden beri bilinir.