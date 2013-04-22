Hamilelik testinde silik çizgi ne demek?

Evde uygulanan hamilelik testleri çok pratiktir. Kısa sürede sonuç veren bu testler hamilelik şüphesi olan kadınlar tarafından ilk tercih edilen testlerdir. Ancak bazen kesin sonuç vermeyebilir. Örneğin silik çizgi göründüğünde bu ne anlama gelir?



Genellikle silik çizgiler de hamile olduğunuzu gösterir. Ancak emin olamıyorsanız ikinci bir test yapabilir veya doktorunuza danışabilirsiniz. İşte silik çizgilerle ilgili Baby Expert uzmanlarının yorumları:



Alison Edwards, Birmingham Üniversitesi Öğretim Görevlisi:



Gebelik testleri idrardaki belirli hormonların (HCG) varlığına odaklıdır. Yeterli seviyeye ulaşmayan hormonlar testte görülmez. Ancak bazı testler fazla hassas olup çok düşük seviyelerde hormonları bile belirleyebilir. Bu hamileliğin kesin olduğunu göstermez ancak sadece ihtimalin yüksek olduğunu söyler. Bu nedenle 2 haftalık bir süreden sonra testi tekrarlayabilir veya doktora başvurabilirsiniz.



Angela Chalmers, Eczacı:



En silik çizgi bile idrarınızda hamilelik hormonu bulunduğunu gösterir. Hata olma ihtimalini ortadan kaldırmak için bir müddet sonra testi tekrarlayabilirsiniz. Ancak kesinlik düzeyi yüksek olan günümüz testleri genellikle doğru sonuç vermektedir. Endişeleri gidermek adına doktorunuzla konuşabilirsiniz.