Hamilelikte alerjiyi önlüyor

8 binden fazla anne ve çocuk üzerinde araştırma yapan bilim insanları, anne karnında kabuklu yemişlere maruz kalan çocukların, bu gıda alerjisine karşı bağışıklık kazandığını saptadı. Yapılan çalışmada, kestane, badem, antep fıstığı, kaju, fındık, yer fıstığı gibi kuruyemişlerin hamile kadınlara etkileri araştırıldı. Araştırmayı yapan Dr. Lindsay Frazier, kuruyemiş tüketiminin gelecekteki alerjilere karşı koruma sağladığını ifade etti.



Öte yandan, bu son araştırma, konu üzerine yapılan diğer araştırmalarla çelişkiler gösteriyor. Daha önce yapılan araştırmalarda, gebelikte kuruyemiş tüketiminin çocuklara herhangi bir fayda ya da zarar sağlamadığı tespit edilmişti. Bazı araştırmalar, kabuklu yemişlere alerjinin doğumdan sonraya kadar ortaya çıkmadığını gösteriyor.