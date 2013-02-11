Hamilelikte aşırı bulantı ve kusma tedavi edilmeli

En sık rastlanılan bu yakınma geçtiğimiz günlerde İngiltere'de Cambridge Düşesi Catherine'de görüldüğü gibi normalden daha ağır olabilir ve anne adayının hastanede tedavi edilmesine neden olabilir. Hamileye veya bebeğe zararı olmayan ancak tedavi edilmesi gereken aşırı bulantı ve kusma Hiperemezis gravidarum olarak da adlandırılır. ART Tıp Merkezi Kadın Hastlıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Senai AKSOY ve Tamamlayıcı Tıp Uzmanı Dr. Murat Unan hamilelikte aşırı bulantı ve kusma hakkında bilgi veriyor ve tedavi yöntemlerini anlatıyorlar.

Anne adaylarının yaklaşık olarak %50’si hamileliğin özellikle ilk aylarında bulantı ve kusma yakınmalarından şikayetçidir. Bu durum hamilelerin % 0.5 - 1’inde çok şiddetli boyutlarda olabilir ve kilo kaybına yol açabilir. Hiperemezis gravidarum olarak adlandırılan bu yakınma tedavi gerektirir. Aşırı bulantı ve kusmanın bebeğe zarar olmaz. Sanılan aksine hiperemezis gravidarum bebekte gelişme geriliğine ve bebeğin düşük kilo ile dünyaya gelmesine yol açmaz. Aynı şekilde hamilelerde de aşırı bulantı ve kusma nedeniyle yüksek tansiyon, gebelik zehirlenmesi, düşük veya erken doğum gibi durumlar gelişmez.

Hiperemezis gravidarum tedavisi

Hamileliğinde aşırı bulantı ve kusma şikayeti olan anne adaylarına günde 3 yerine 6 öğün yemeleri önerilir. Ayrıca hafif ve kuru besinler tercih edilmeli. Sıvı alımı çok önemli. Özellikle yemek yedikten bir saat sonra sıvı alınmalı. Hiperemezis gravidarum’den yakınan anne adayları stresten uzak durmalı, mümkün olduğunca dinlenmeli. Yatak istirahatı hatta gerekli olduğu takdirde hastanede damar yolu ile beslenme verilebilir. Aşırı bulantı ve kusmanın önüne geçebilmek için bulantı giderici ilaçlarda alınabilir.

Hamilelikte bulantı akupunktur ile tedavi edilebilir!

ART Tıp Merkezi doktorlarından Tamamlayıcı Tıp uzmanı Dr. Murat Unan akupunktur ile hamilelik bulantılarına çözüm bulunabileceğini belirtiyor.

Bedenin bozulmuş düzenini yeniden düzenlemeye çalışan Regülasyon Tedavileri içinde birçok yöntem bulunmaktadır. Başta Akupunktur olmak üzere, çok sayıda Regülasyon Tedavisi vardır. Bu tedavilerin, düzeni bozulmuş olan sistemleri harekete geçirerek yeniden eski haline getirmeyi amaçlar.

Akupunktur, erkek – dişi, sıcak – soğuk, dolu – boş ve “bulantılı – sakin” gibi, insanın içindeki Yin ve Yang “güçlerini” dengelemeye çalışmaktadır. Bugün, insanı oluşturan bütün organ ve dokuların uyum içinde çalışmasının, birbirinin karşıtı gibi çalışan Sempatik ve Parasempatik Sinir Sistemlerinden oluşan Otonom Sinir Sisteminin organizasyonu ile sağlandığını biliyoruz. Yani tıpkı, binlerce yıldır akupunktur uygulamaları ile “Yin ve Yang”ın dengelenmeye çalışılması gibi.

Regülasyon Tedavileri ile hamilelik sürecindeki birçok sıkıntıya çözüm üretmek mümkündür. Bu bakış açısıyla hamile kadına bir bütün olarak yaklaşarak:

• Eksik olanların tamamlanması (vitaminler ve mineraller gibi)

• Aşırı hareketlenmiş organların rahatlatılması (bulantılar gibi)

• Hareketsiz kalan organların hareket geçirilmesi (ayaklardaki ödem gibi)

• Bedenin bozulmuş düzeninin yerine getirilmesi (düzenli uyku, hareket gibi) sağlanır.

Evde bulantı şikayetleriniz için kendinizin uygulayabileceği bazı yöntemler vardır. Kendi el bileğinizi içe büktüğünüzde oluşan büyük kıvrım çizgisinden 3 parmak geriye gelerek bulduğunuz akupunktur noktasına baş parmağınızla basınç uygulayarak bulantınızı azaltabilirsiniz. Akupressur denenen bu yöntemi güvenle kendi kendinize uygulayabilirsiniz.

Zencefil’in uzun zamanlardan beri sindirim sistemi ve bulantı üzerindeki olumlu etkileri bilinmektedir. Çay şeklinde hazırlayıp küçük yudumlarla tüketebilirsiniz. Ayrıca zencefil kökünün kapsülleri de bulunmaktadır.

Günde 2-3 kez kullanılabilinen B6 Vitamini’ni (Piridoksin) hamilelik bulantıları için güvenle kullanabilirsiniz.

Eğer bu yöntemler işe yaramazsa, hamilelikte yaşanan bulantı ve kusmaların tedavisinde, vücuda dışarıdan hiçbir maddenin verilmediği akupunktur binlerce yıldır güvenle kullanılmaktadır. Regülasyon Tedavileri’nde uzmanlaşmış hekimlerden hamilelik süresince oluşan bütün şikayetleriniz için doğal ve güvenli yöntemlerle çözüm bulabilirsiniz.