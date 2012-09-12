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12.09.2012 - 15:47 |

Hamilelikte balık tüketiminde dikkat edilmesi gerekenler

Hamilelikte hangi balıkların yenilebileceği konusu büyük bir soru işaretidir. İşte Babycenter’da konuyla ilgili yer alan bilgiler…

Hamilelikte balık tüketiminde dikkat edilmesi gerekenler
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Balıklar, çoğumuzun bildiği üzere Omega-3 yağ asitleri arasından çok zengindir. Omega-3, bebeğin beyin ve göz gelişimi için hayati önem taşır. Ayrıca protein, D vitamini ve diğer besin değerleri açısından da çok etkilidir.

Ancak, balıklar beslenme şekillerine ve yaşadıkları ortama bağlı olarak cıva ihtiva edebilir. Yüksek miktarda cıva, bebeğin sinir sistemi ve beyni için zararlıdır.

Uzmanların çoğu hamilelere balık yemesini tavsiye etmektedir. Ancak ne kadar miktarda ve hangi balıkların yenebileceği kolay bir soru değildir.

Cıva balıkların vücuduna nasıl girer?

Cıva, soluduğumuz hava dahil olmak üzere her ortamda belirli miktarlarda bulunur. Cıva, suya bulaştığında bakteriler tarafından metil cıvaya dönüştürülür. Metil cıva, balıkların kaslarında bulunan proteinlere tutunur ve balık pişirildikten sonra bile orada kalmaya devam eder.

Tüm balıklar ve midyelerde bir miktar cıva bulunur. Ancak diğer balıkları yiyen yırtıcılarda tahmin edilebileceği üzere bu oran daha fazladır. Ayrıca büyük balıklar daha uzun süre yaşadığı için vücutlarına daha fazla cıva nüfuz eder.

Hamile iken yüksek oranda cıva içeren bir balık yersem ne olur?

Balıktaki metil cıva vücut tarafından çabucak emilir ve hamile iseniz plasentaya geçer.

Araştırmalar yüksek oranlarda cıvaya maruz kalan hamilelerde bebeklerin beyin ve sinir sisteminin gelişiminde sorunlar yaşandığını göstermektedir.

Uzmanlar hamilelerin yüksek oranda cıva içeren balıklardan uzak durmasını ve diğer balıkların tüketimini de sınırlaması gerektiğini belirtmektedir.

Cıva oranı yüksek balıklar hangileridir?

ABD Gıda ve İlaç İdaresi tarafından 2004 yılında hazırlanan raporda 4 çeşit balığın hamile kadınlar ve ufak çocuklar için sakıncalı olduğuna değinilmiştir. Köpekbalığı, kılıç balığı, büyük uskumru ve Tilefish( eti yenen bir tür derin deniz yırtıcısı) raporda adı geçen balıklardır.

Ton balığı güvenli midir?

Konserve ton balıkları farklı çeşitlerdeki ton balıklarından elde edilir. Bazı türlerde düşük bazılarında yüksek miktarda cıva bulunur. Yüksek Omega-3 içermesine rağmen uzmanlar ton balığı konusunda iki gruba ayrılmıştır. Bir grup ton balığından uzak durmak gerektiğini diğer grup ise 170-200 gramdan fazla tüketmemek gerektiğini savunmaktadır. Bu konuyla ilgili kendi doktorunuzdan fikir almadan söz konusu balıkların tüketiminden kaçmanız önerilmektedir.

Hiç balık tüketmek istemediğiniz takdirde balık yağı takviyelerini veya Omega-3 açısından zengin diğer besinleri tercih edebilirsiniz. Bu besinler arasında yumurta, süt, soya içecekleri, meyve suyu, yoğurt, ekmek ve margarin bulunmaktadır.

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