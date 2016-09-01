Aile

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerHamilelik Haberleri Hamilelikte basur ve tedavisi
01.09.2016 - 15:59 |

Hamilelikte basur ve tedavisi

Uzmanlar, hamilelikte hemoroid şikayetlerinin arttığına dikkat çekti. Basur olarak da bilinen hemoroid nasıl anlaşılır, nasıl tedavi edilir?

Hamilelikte basur ve tedavisi
ABONE OL

Özel Hayat Hastanesi’nden Op. Dr. Servet Yetgin, gebelikte hemoroid oluşumu ya da mevcut hemoroidlerin sebep olduğu şikâyetlerin arttığını, ancak alınacak bazı tedbirlerle bu sıkıntının atlatılabileceğini ifade etti. Hemoroidin (basur, mayasıl) tedavi edilmediği takdirde günlük hayatı çekilmez hale getirebildiğini belirten Dr. Servet Yetgin, “Toplumda çok sık rastlanan bir hastalık olan hemoroid gebeliği zorlaştıran unsurların başında geliyor.

Gebelikte, özellikle bebeğin büyümesi ile rahmin karın içinde kapladığı hacim artışı, bacaklardan gelen toplar damarların kan dolaşımını yavaşlatmasına ve kanın göllenmesine sebep oluyor. 3. aydan sonra bu etki giderek artmaktadır. Bu etkiyle yüzeyel damarlar şişerek varis ve hemoroid ortaya çıkar. Yine bu dönemde artan progesteron hormonu damar etrafındaki düz kasları gevşeterek damarların kolayca şişmesine sebep olur” ifadelerini kullandı.

Basurun ilk belirtisi

Basurun ilk belirtisinin genellikle dışkılama esnasında görülen taze kan olduğunu anlatan Dr. Servet Yetgin, şöyle devam etti:

“Kan taze kırmızı renkte damla damla olabilir. Bazen durur. Bazen de her dışkılamada olmak üzere süreklilik arz eder. Kanama dışında makat bölgesinde dolgunluk hissi, tuvaletten sonra temizlik esnasında ele gelen şişlik, bunlara hemoroid memeleri diyoruz, dışkılamayla başlayan uzun süre devam eden ağrı diğer belirtileridir. Hemoroidlerin içinde kan akımı ileri derecede yavaşladığında bazen de damar içinde bir pıhtı oluşup damarın tamamen tıkınmasına sebebiyet verebilir. Buna da tromboze hemoroid denir. Gebelikte hemoroidlerden kan kaybı demir eksikliği anemisine yol açabilir.

Gebelikte hemoroidden korunmanın en önemli yolunun kabızlığın önlenmesi olduğunu belirten Dr. Servet Yetgin, lifli-posalı, gıdalara ağırlık verilerek, su tüketimini, sebze-meyve tüketimini artırarak, rahat ve ıkınma olmadan dışkılama sağlanması gerektiğini aktardı. Bu yollarla sorun çözülemiyorsa hekim tavsiyesi ile uygun bir dışkı yumuşatıcının hamilelik sürecinde kullanılabileceğini söyleyen Dr. Servet Yetgin, şu tavsiyelerde bulundu:

“Tuvalette uzun süre oturmamalı, beklememeliyiz. Özellikle tuvalete girerken yanımıza gazete, dergi, telefon, tablet gibi zaman geçirici nesneler almak tuvalette uzun süre oturmayı beraberinde getirir. Bu da ıkınma ve bu bölge damarlarında şişmelere hemoroidlere yol açar. Acı, ekşi, baharat, turşu gibi dışkılama esnasında dışkıda daha fazla irritan madde atılmasına yol açan beslenme biçimlerinden uzak durmalıyız. Beyaz unla yapılmış ekmekler, makarna, pirinç ve bütün hamur işleri barsakları tembelleştirir. Bunları aşırı tüketmemeliyiz.

Kabızlıkla kendi yöntemlerinizle başa çıkamıyorsak, anüs bölgesinde zaman zaman ve hafif şiddette de olsa yakınmalar olmaya başlamışsa hiç vakit kaybetmeden bir genel cerraha başvurmalıyız. Hamilelikte hemoroid normal doğuma engel teşkil etmemektedir. Nadiren de olsa prolabetromboze hemoroidi olan veya hemoroidle beraber dış genital bölgede dev varisler ortaya çıkmış hastalarda sezeryan tercih edilebilir.”

Basur için tedavi yöntemleri neler?

Gebelerin her ilacı kullanamadığını söyleyen Dr. Servet Yetgin, bu durumda cerrahi tedavinin ve acil bir durum olmadıkça tercih edilmeyeceğini belirterek, “Anne adayının duş alınan sıcaklıkta bir suyu plastik bir küvete doldurup günde 2-3 defa 5 dakika süreyle bu su içerisinde oturması rahatlatacaktır. Suyun çok sıcak olması, içinde uzun süre oturulması gebeliğin son aylarında erken doğumu tetikleyebilir.

Dışkıyı yumuşatan ilaçlar kullanılmalı. Kabızlığın önlenmesi, tuvalette uzun süre oturmadan, çok ıkınmadan, kaygan yumuşak bir dışkılama tedavinin ana unsurlarından birisidir. Unutulmamalı ki ishal de kabızlık kadar hastanın durumunu kötüleştirir. Burada maksat yumuşak, kaygan ama şekilli bir dışkılama sağlamaktır, asla ishal yapmak değildir. Hastaların önemli kısmında ciddi ölçüde ağrı vardır. Gebelikte parasetamol türevi ağrı kesiciler kullanılabilir” diye bilgi verdi.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Keşfetme ve özgürleşme isteği içinde yolculuklara çıkmak isteyebilirsiniz.  Akademik konularla ilgileneceğiniz zamanlar olacaktır. Düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz. İş hayatınızda güçlü kişilerden destek alabilirsiniz. İlerleyen saatlerde daha akıcı koşullar söz konusu. Gününüz hareketlenecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ortaklı konularla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Endişe duyduğunuz olaylar gündeminize gelebilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. İş hayatınızdaki otoriter kişilerden destek alabilirsiniz. Başarınızı olumlu yönde etkileyecek girişimlerde bulunabilirsiniz. Öğleden sonraki zamanlarda rahatlatıcı gelişmeler var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İkili ilişkilerinizin ön planda olacağı bir gündesiniz. Bugün rahatsız olacağınız kişilerle iletişime geçebilirsiniz. Etrafınızdaki insanlarla denge ve uyum arayışı içinde olacağınız zamanlar var. Uğraştıran durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Disiplinli gördüğünüz kişilerden hayatınız ve işlerinizle ilgili destek alabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki koşullar gününüzü etkileyebilir. Gün içinde sizi yoran ve yıpratan konulara karşı daha özenli olmalısınız. İş hayatınızda güçlü kişilerle irtibata geçebilirsiniz. Onlardan alacağınız destekle işlerinizi daha rahat halledebilirsiniz. İlerleyen saatlerde hayatınızdaki olumlu gelişmeler sizi rahatlatacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün uğraştığınız işlere yaratıcılığınızı yansıtacaksınız. Kendinizi rahatça ifade edeceğiniz zamanlar var. Aşk hayatınız gündeminizi etkileyebilir. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Giriştiğiniz ortaklı işlerinizde dikkatli olmanızda fayda var. İlerleyen saatlerde kendinizi şanslı hissedeceğiniz koşullar daha da artabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ev hayatınızla ilgili konulara dikkat etmenizde fayda var. Geçmişe ait konular gündeme gelebilir. Güven içinde olduğunuzu hissettiğiniz yerlerde olmak isteyebilirsiniz. Parasal konularınızda dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Duygusal kararlar vermekten çekinmelisiniz. İlerleyen saatlerde ailenizle ilgili daha akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yazışma ve konuşmaların yoğun olduğu bir gündesiniz. Yakın çevrenizdekilerle iletişiminiz gündeminizi etkileyebilir. Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Parasal konularda otorite olarak gördüğünüz kişilerden yardım alabilirsiniz. İlerleyen saatlerde iletişiminiz daha akıcı ve rahat hale gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızın yönetilmesi için bu konuda otorite olarak gördüğünüz kişilerden destek alabilirsiniz. Uğraştığınız işleri kişisel yeteneklerinizi kullanarak daha keyifli hale getireceğiniz zamanlar var. Alım satım işleriniz gündeminizi oluşturabilir. Öğleden sonra daha akıcı koşullar söz konusu. Önemli işlerinizi ilerleyen zamanlara bırakabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken zamanla içindesiniz. İşlerinizde güçlü kişilerden alacağınız destekle daha rahat ilerleyebilirsiniz. Kişisel hassasiyet gösterdiğiniz konular ön plana çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Elinizde olmayan nedenlerle kayıplar yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Ruhsal gelişiminizi destekleyecek olaylar yaşayabilirsiniz. Gizli düşmanlarınıza karşı dikkatli olmanızda fayda var. Ortaklı para konularında fark edemediğiniz konular olabilir. Güçlü gördüğünüz kişilerden destek alabilirsiniz. İlerleyen saatlerde koşullarda rahatlama var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentilerinizde otorite gördüğünüz kişilerden destek alabilirsiniz. Sosyal konularla daha fazla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla buluşmak size iyi gelebilir. Parasal konularda karar vermek için uygun bir gün olmayabilir. İlerleyen saatlerde kendinizi daha şanslı hissedeceğiniz zamanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili konuların gündeme geldiği zamanlar içindesiniz. Hedeflere ulaşmak için otorite olarak gördüğünüz kişilerden destek alabilirsiniz. Toplum önünde olmak isteyebilirsiniz. Ortaklı para durumlarınızda duygusal davranmamaya özen göstermelisiniz. Öğleden sonra koşullarda rahatlama söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Aslıhan Değerli Aytoğan
Aslıhan Değerli AytoğanStres belirtileri ve nedenleri
Nesrin Sürer
Nesrin SürerYağlı ciltlere yaz bakımı
Merve Girgin
Merve GirginPlaj bakımı ve kremler
Dr. Murat Ulusoy
Dr. Murat UlusoyHaz ve vajinismus
Nur Demir
Nur Demir5 Temmuz Ay tutulması
Betül Yergök
Betül YergökTest: Flörtte nasıl birisin?
Veteriner Hande Mutlu
Veteriner Hande MutluVeteriner insanlığı tedavi eder
Op Dr Caner Kaçmaz
Op Dr Caner KaçmazMeme estetiği ile iyileşin
Mine Ağır
Mine AğırYeni normalde çocuk psikolojisi
Diyabetli Sağlık ve Yaşam Koçu Neslihan Sipahi
Diyabetli Sağlık ve Yaşam Koçu Neslihan SipahiMotivasyonun önemi
En Çok İzlenen Videolar
Yumurtasız Kek TarifiYumurtasız Kek Tarifi
Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi TarifiHünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi
Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bu suyu yaz boyunca yanınızdan ayırmayın! İşte tarifi...

Bu suyu yaz boyunca yanınızdan ayırmayın! İşte tarifi...

Burun dolgusu ne kadar kalıcı? İşte merak edilenler

Burun dolgusu ne kadar kalıcı? İşte merak edilenler

Kudret narı yağının duyunca çok şaşıracağınız faydaları

Kudret narı yağının duyunca çok şaşıracağınız faydaları

Yazın tatlıyla uğraşmak istemeyenler dikkat! İşte çok pratik unsuz ve şekersiz 3 tatlı tarifi

Yazın tatlıyla uğraşmak istemeyenler dikkat! İşte çok pratik unsuz ve şekersiz 3 tatlı tarifi

Sıradaki Haber