Hamilelikte bitter çikolata yiyin!

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer, kadınların gebelik döneminde çikolata tüketimindeki faydalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Çoksüer, çikolatanın hayatta vazgeçilmez bir yiyecek haline geldiğini ancak sürekli zararları olabileceği yönündeki fikirlerin yanlış olduğunu vurgulayarak, “Ancak son yıllarda yapılan çalışmalarda bitter çikolata tüketen hamile kadınlarda bebeğin gelişimi daha iyi olduğu yönünde ortaya çıkmıştır. Biz biliyoruz ki bitter çikolatanın içerisinde teobromin dediğimiz bir madde vardır.



Bu madde özellikle damarları gevşetiyor. İnsanları rahatlatıyor. Damar sertliğini önleyerek hamilelik esnasında gebelik tansiyonu dediğimiz durumlardan koruyor. Bununla ilgili Yale Üniversitesi’nde 2 bin 290 hasta üzerinde yapılan çalışmada bitter çikolatanın içerisindeki teobromin maddesi sayesinde gebelik zehirleme riskinin daha az olduğu ve bebeğin gelişiminde daha iyi olduğu yönünde ortaya çıkmıştır” dedi.

Bitter çikolatanın içerisinde endorfin ve serotonin bulunduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Çoksüer, “Bunlar mutluluk hormonu içeren ve insanların mut ile duygu durumunu pozitif yönde etkileyen durumlardır. Tabi içerisindeki endorfin ve serotonin sayesinde insanların duygu durumunu pozitif olarak ekiliyor. Annenin daha mutlu olması ve buna bağlı olarak bebeğin daha sağlık olması yönünde çalışmalar olmuştur.



Buradaki çalışmalarda yine Helsinki Üniversitesi’nde yapılan çalışmada endorfin maddesi içerdiği için ve bunun sayesinde bebeğin gelişimi yönünde çalışmalar mevcuttur. Diğer bir faydalı tarafı ise flavanoid dediğimiz madde içermemektedir bitter çikolata. Güçlü bir antioksidan maddede bulunur. Antioksidan, zararlı olan maddelerin dışarıya atmaya neden oluyor. Böylelikle zararlı maddeleri attığı için vücudumuz faydalı ve sistemi daha iyi sağlıyor” diye konuştu.

''Faydası bilimsel gelişimlerde ortaya çıktı"

Flavanoidin antioksidanlar plasenta yoluyla bebeğe geçtiğini ifade eden Doç. Dr. Çoksüer, şunları söyledi: “Bebeğin gelişimi üzerinde de olumlu bir etkisi olmaktadır. Aynı zamanda kalsiyum ve bebeğin kemik gelişimini sağlayabilmektedir. Tabi bu faydaları hamilelik esnasında bebek üzerinde pozitif etkisi olması bizim için önemlidir.



Onun için kadınların çikolata tüketiminde bitter çikolatayı çok aşırı olmayacak şekilde abartıya kaçmadan haftada 3-4 kez olacak şekilde tüketebilirler. Bunları tüketirken aşırıya kaçmayacak şekilde ve doktor kontrolü eşliğinde bu tüketimi değiştirebilirler. Sonuç itibariyle hamilelerde bitter çikolata bilimsel çalışmalar sonucu ortaya çıkmıştır.”