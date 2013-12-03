Hamilelikte bunları yapmayın!

Uzman Dr. Mehmet Beşir Türkmen, engelliliğin sadece doğuştan meydana gelmeyeceğini belirterek, annenin hamilelik döneminde kullandığı sağlığa zararlı maddelerin yanı sıra bazı kimyasal maddelerin de engelli bebeğin doğmasına sebep olabileceğini söyledi. Engelliliğin, uzun süreli bir hastalık veya herhangi bir kaza sonucunda meydana gelen bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yeteneklerin bir kaybı şeklinde de oluşabileceğini belirten Dr. Türkmen, şöyle konuştu: ''Engellilik nedenleri arasında genellikle doğumsal ve genetik bozukluklar, hastalık geni taşıyan yakın akrabaların evlilikleri, annenin karnındaki bebeği kötü yönde etkileyebilecek sağlık sorunlarının olması, doğum sırasında ortaya çıkabilecek sorunlar, hamilelik esnasında kullanılan bazı ilaçlar, çocukların aşılarının tam yapılmaması veya doğumdan sonra geçirilen hastalıklar ve kazalar yer almaktadır.''





Sağlık taraması engelliliğin erken tanısı için önemli



Engelliliğin oluşmasına neden olabilecek faktörlerin önlenmesi konusunda hekimlere büyük görev düştüğünü belirten Dr. Türkmen, şunları söyledi:''Engelli kişilerin sağlık sorunlarına çözüm üretilmesi, gerek cerrahi gerek tıbbi rehabilitasyon programlarının başarıyla gerçekleştirilmesi noktasında bizler elimizden geleni yapmaktayız. Biz hekimlerin başarılı olabilmesi için ise sakatlığa neden olabilecek hastalıkların erken tanısı amacıyla sağlık taramalarının yapılması, eğitim programlarının geliştirilmesi, hasta kayıt sistemlerinin doğru, düzgün ve kolay ulaşılabilir olması gerekmektedir. Yine bunun yanında halkımızda engelliler için, sağlıklı çevre bilinci ve koşullarını oluşturmak, altyapı hizmeti veren kuruluşlarla koordinasyon kurmak gerekir.''







Engelli bebek doğum riski en aza indirilebilir



Engelli bebek doğumunu tamamen önlemenin mümkün olmadığını ancak uyulması gereken bazı kurallarla bunun en aza indirilebileceğini açıklayan Dr. Türkmen, sözlerini şöyle tamamladı: ''Engelli bebek doğumlarının önlenmesi için evlenmeye karar veren çiftlerin öncelikle bir genetik danışma merkezine başvurmaları gerekmektedir. Hamilelik esnasında kullanılan, alkol, sigara, saç boyaları, aşırı makyaj malzemeleri, bazı kimyasal katkılı gıdalar, röntgen filmi çektirmek, kan uyuşmazlığı ve akraba evliliği engelli bebek doğumuna neden olabilmektedir. Bu tür konulara dikkat edilerek ihtimali en aza indirmek uygun olur.''