Hamilelikte denize girmek zararlı mı?

Gebelik dönemlerinde denize girmenin, anne adayları için sağlıklı olacağını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meriç Çağrı Ağır, “Gebeler için denize girmek sağlıklı olacaktır. Ancak girilecek denizin ölçümleri yapılmış ve temiz olduğuna emin olunması gerekmektedir.” dedi.

Denize Girmek Stresinizi Azaltabilir

Denize girmenin anne adaylarına için birçok fayda sağladığını vurgulayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meriç Çağrı Ağır, “Denize girmek, anne adayları için oldukça faydalıdır. Girilecek denizin temiz olduğuna emin olunmalıdır. Temiz olmayan bir deniz, idrar yolu enfeksiyonları, göz iltihapları ve cilt mantarları gibi hastalık riskleri taşımaktadır. Temiz olduğuna kanaat getirilen denizlerde yüzmek, anne adaylarının sırt ve bel ağrılarına iyi gelebilir. Sakin ve aşırı efor sarf etmeden yüzmek, anne adaylarını rahatlatacak ve streslerini azaltmaya yardımcı olacaktır.

Mümkünse suya tek başınıza girmenizi önermiyorum. Olası bir acil durumda yanınızda birilerinin olması iyi olacaktır. Yüzmeye başlamadan önce vücudu yavaş yavaş ısındırmak gerekmektedir. Hangi aktivite yapılırsa yapılsın, ısınma hareketleri ile başlanmalıdır.

Uzun süreler aç ve susuz kalmadan, yarım saatlik periyodlarla yavaş tempoda yapılan yüzme aktivitesi, anne adaylarına fayda sağlayacaktır. Sakin ve aşırı efor sarf etmeden yüzmek fayda sağlarken dalış, su kayağı ve aşırı yorgunluk veren su sporlarından kaçınmak, uzun süreler yoğun aktiviteden uzak durmak gerekmektedir.” şeklinde konuştu.

Bunlar Sizde de Varsa Dikkat!

Denizde ya da havuzda yüzmek isteyen anne adaylarını uyaran Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meriç Çağrı Ağır, “Yüzmek için denizi ya da havuzu tercih edecek olan gebeler bazı durumlarda bu tercihlerinden vazgeçmelidirler.

Düşük tehlikeniz var ise ve doktorunuz tarafından istirahat aldıysanız, kanamanız var ise, ağrınız, kramplarınız var ise, göğüs ağrınız ve çarpıntınız var ise ve suyunuz geldiyse yüzme yapmamalısınız. Aynı zamanda hamilelik dönemlerinde kramplar artacağından daha sığ sularda yüzmeyi tercih etmek daha iyi bir seçenek olabilir.” diye konuştu.

Gebeler Havuzu Tercih Etmeli mi?

Anne adayları tarafından merak edilen konulardan biri de “havuzu mu?, yoksa denizi mi?” tercih etmeleri gerektiğidir. Konu hakkında açıklamada bulunan Ağır, “Havuzda yüzme, denize göre tercih etmediğimiz bir durumdur.

Havuzlar ortak kullanım alanı olduğundan enfeksiyon riski denizlere göre daha fazla olabilir. Enfeksiyon riskinin yanı sıra havuzlarda dezenfektan olarak kullanılan ilaçların bebeğe zarar verebilecek olma olasılığıdır. Bu nedenle özelikle yaz aylarında serinlemek, hareket etmek ve rahatlamak için denizin tercih edilmesini öneririm.” dedi.

