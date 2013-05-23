Hamilelikte diş problemleri
Diş sağlığı hamilelikte özellikle dikkat edilmesi gereken bir konudur. Yanlış bilgilendirme ciddi sorunlara neden olabilir.
Hamilelikte görülebilen diş sorunları şu şekildedir:
Çürükler
Hamilelik sırasında ağızdaki asit miktarı artar. Bu nedenle çürük riski de yüksektir. Kusma da diş çürüğüne neden olabilecek bir durumdur. Mide asidinin dişlere daha fazla temas etmesi sebebiyle çürük görülme ihtimali artar.
Diş kaybı
Yüksek seviyelerdeki progesteron ve östrojen hormonları, dişlere destekleyen kemik ve bağ dokulara hasar verebilir. Bu nedenle diş kaybı hamilelikte sık görülebilen bir sorundur.
Diş eti hastalığı
Hamilelikteki hormonal değişiklikler diş eti hastalıklarına neden olabilir. Tedavi edilmezse bu sorun erken doğum ve düşük kilolu bebeklere neden olabilir.
Hamilelikte diş sağlığına daha fazla özen göstermek önemlidir. Herhangi bir sorunda en kısa sürede doktora başvurmak anne ve bebek sağlığı için gereklidir.