Hamilelikte grip aşısı güvenli

Norveçli bilim adamları hamilelik döneminde yapılan grip aşısının güvenli olduğunu ortaya çıkardı.

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü öncülüğünde gerçekleştirilen araştırmada, ülkede, 2009-2010 yıllarında tüm dünyada etkili olan domuz gribi salgınından etkilenen hamileler takibe alındı.

Çalışmada 113 binden fazla hamileye odaklanılırken, bunlardan 492’sinin cenin ölümüyle sonuçlandığı belirlendi. Araştırmacılar izlenen kadınlardan grip aşısı olmayanlarda cenin ölümü riskinin neredeyse iki kat fazla olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, aşının cenini kaybetme riskini artırdığı yönünde bir bulguya rastlanmadığını, ancak bazı ölümleri önleyebileceği bulgusuna ulaştı.

Araştırmayı değerlendiren Duke Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Dr. Geeta Swamy, grip aşısının herkes ve özellikle hamileler için önemli olduğuna yönelik tartışmalarda ihtiyaç duyulan bilgiye ulaştıklarını kaydetti.

Araştırmacılar, annelerin yıllık aşı yaptırmaları halinde bebek için de koruma sağlandığını belirtti. Çalışmanın şimdiye kadar bu konuda yapılan en geniş kapsamlı alan araştırması olduğu bildirildi.

Amerika’da 1950’lerin sonunda yaşanan grip salgınında hamilelerde yüksek ölüm oranlarının görülmesi üzerine, hamilelik döneminde aşı yapılması tavsiyesinde bulunulmuştu.

Araştırma, ”New England Journal of Medicine”da yayımlandı.