Hamilelikte grip ve nezle olunca ne yapılmalı?

Özellikle kış aylarında nezle veya grup olan hamileler ne yapmalı? Kadın Hastalıkları Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Melih Atahan Güven konuyla ilgili merak edilenleri anlattı.

1- Nezle –Grip nedir ve nasıl bulaşır?

Nezle diye tabir edilen hafif soğuk algınlığı,200 den fazla virüs sebebiyle olup hapşırma, gözlerde sulanma, burun akıntısı-tıkanıklığı şeklinde hafif seyreder. Grip iseinfluenza virüsü sebebi ile olup nezleye ek olarak öksürük, ateş, baş ağrısı ve eklem ağrılarının eklenmesiyle tarif edilir. Nezle-grip viral kaynaklı olup havadan (öksürme, hapşırma) damlacık yolu ile bulaşır. Nadiren de burundan ele temas ve tokalaşma şeklinde de bulaşma olabilir.

2- Nezle-Grip bebeğime zarar verir mi?

Hamileliğin İlk 2,5 ayında geçirilen enfeksiyonlar özellikle yüksek ateşe neden oluyor ise bebekte sakatlıklara yol açabilir. Enfeksiyonların bebeğe bir şey yapıp yapmadığı ilerleyen haftalarda ortaya çıkacaktır. İlk üç aydan sonra bu enfeksiyonlar nadiren bebekte su toplama ve kansızlık gibi duruma (binde bir ihtimal) neden olurlar. Hapşırma ve öksürmenin bebeğe bir zararı olmayıp düşüğe de neden olmazlar.

3- Hamilelikte nezle-gripten nasıl korunabilirim?

Korunmak için öncelikle virüsle temas sağlanmamalıdır. Bu kapsamda virüsün yaygın bulunduğu ve kolayca yayılabildiği toplu ortamlardan (toplu taşıma araçları, kapalı alanlar) uzak durulmalıdır. Eğer anne adayı riskli bir ortamda ise virüsün en kolay yayılma yolu olan hava ile teması sınırlayan maske kullanması korunmada oldukça fayda sağlayacaktır. Toplumda enfeksiyonun yaygın olduğu dönemde mümkünse tokalaşmaktan da kaçınılmalıdır.

4- Hamilelikte nezle-grip geçirilir ise ne yapılmalı?

Öncelikle hamile adayında şikâyetler basit yani nezle ile sınırlı ise bağışıklık sisteminin güçlenmesi için istirahat ve burun tıkanıklığı içinde tuzlu suyun buruna çekilerek burun içi ödemin giderilmesi yeterli olacaktır. Bol sıvı desteği ve bulunduğunuz ortamda havanın nemli olması da çabuk toparlanma adına faydalıdır. Gripte ise eşlik eden boğaz ağrısı var ise pastil ve antiseptikli gargaral + sıcak içeceklerde faydalı olabilir. Bu bulgular normal şartlar altında 3-5 gün içinde geçecektir.

5- Hamilelikte nezle-grip durumunda hangi ilaçlar kullanılabilir?

İlaç tedavisi mutlaka konunun uzmanı tarafından verilen reçete ile olmalıdır. Hamileliğin özellikle ilk 2,5 ayında bebeğe ait organların taslakları oluştuğundan bu dönemde mümkünse ilaç kullanımı minimum düzeyde olmalı ve çok gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Bununla birlikte bitkisel boğaz pastili, parasetomol içeren ateş düşürücü ilaçları hamileliğin ilk üç ayında dahi güvenle kullanabilirsiniz. Ek olarak, hamileliğin ilk üç ayından sonra yukarda bahsedilen ilaçların (burun ödemi için dekonjestan, öksürük şurubu) 3-5 gün kullanılmasında sakınca yoktur.

6- Hangi durumlarda acilen doktora başvurulmalı?

Eğer başlangıçta hafif bir nezle veya grip olarak başlayan şikâyetleriniz yukarda sayılan uygulamalara rağmen gerilemiyorsa ve ateş sürekli 38 derecenin üstüne çıkıyor, göğüs ağrısı ve balgam çıkarma şikâyetleri eklendi ise, kulak ağrısı veya akıntısı da olursa, ense sertliği oluştuysa ve vücutta döküntüler ortaya çıktıysa kendi kendinize tedavi uygulamadan acilen Doktora gitmelisiniz.

