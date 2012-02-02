Hamilelikte Güvenli Seks Nasıl Olmalı?

Hamilelik sürecinde düşünülenin aksine libidonuzun yükseldiği bir gerçek. Özellikle son aylara doğru anne adaylarında artan cinsel istekle, partnerinizle güvenli ilişki yaşamanız mümkün.



Ancak bu süreçte birçok alışkanlığınızı değiştirdiğiniz gibi seks alışkanlıklarınızı da değiştirmelisiniz. Gebelik öncesinde başvurduğunuz sevişme pozisyonlarından bazılarını terk etmek zorundasınız.



Örneğin kadının sırt üstü düz uzandığı ve erkeğin üstte olduğu, misyoner pozisyonu denilen duruş, bebek bekleyen çiftlerin yüzde 80’i tarafından terk ediliyor. Çünkü bu pozisyon, özellikle gebeliğin ilerleyen zamanlarında, karnın yaptığı basınca bağlı olarak hem anneye rahatsızlık veriyor hem de bebeği döl yatağı içinde basınca maruz kalma tehlikesiyle baş başa bırakıyor.



İşte bu nedenle rahme baskı yapmayan ya da en az baskı yapan pozisyonları tercih etmek gerekiyor.



Erkeğin kadının vücuduna baskı yapmayacak şekilde konumlandığı pozisyonlarda çiftler cinsel ilişkide güvenle bulunabilirler.



Eşlerin yan yana olduğu ya da oturur vaziyette olduğu durumlarda da bebeği riske atacak ya da döl yatağına baskı oluşturacak bir ortam doğmayacağından, hamilelik sürecinde bu şekilde güvenli cinsel ilişki kurabilirsiniz.



Daha önce düşük yaptıysanız ya da gebelik sürecinizde ekstra hassasiyet göstermeniz gereken bir durum varsa seks hakkında doktorunuzun vereceği tavsiyelere uymanızda yarar var.