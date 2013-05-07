Hamilelikte güvenli tüy dökücü krem nasıl seçilir?
Hamilelikle birlikte bir dizi değişim gözlemlenir. Bunlardan en can sıkıcı olanı vücuttaki tüylenmenin artmasıdır. Peki, güvenli tüy dökücü krem nasıl seçilir?
Normal dönemde kullandığınız her kozmetik ürününü hamilelikte kullanamazsınız. Bu kremlerin içeriğinde bulunan bazı maddeler hamilelikte zararlı olabilir.Bu nedenle hamileler için güvenli ibaresi olup olmadığına dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde zararlı kimyasallar cildi geçip kan dolaşımına karışarak bebeğinize ulaşabilir.
Doktorlar genellikle baryum sülfür ve kalsiyum tiyoglikolat içeren kremlere karşı uyarıda bulunmaktadır. Bu maddeler kıl köklerine etki ederek tüylerin dökülmesini sağlar. Kesin bir kanıt olmasa da bu maddelerin tamamen zararsız olduğu da bilinmemektedir.
Tüy dökücü kremleri elinizin üstü gibi alanlarda denedikten sonra bikini bölgesine uygulamanız önemlidir. Alerjik reaksiyonlar bebeğinizi ve hamileliğinizi tehlikeye sokabilir.