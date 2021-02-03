Hamilelikte İdrar Yolu Enfeksiyonu Neden Olur, Korunmak İçin Neler Yapılmalıdır?
Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu oldukça önemli diyebileceğimiz sorunların başında yer almaktadır. İdrar yolu enfeksiyonu, bazı hamile kadınlarda 6. haftadan itibaren görülmeye başlanan sorunlardan biri olarak ön plana çıkmaktadır. 6. haftadan itibaren başlayarak 24. haftaya kadar sürmektedir. Bu süreç zarfında gebe olan kadınların mutlaka dikkatli olmalarında yarar vardır. İşte, merak edilen tüm detaylar.
İdrar yolu enfeksiyon bulgularını anlamak son derece kolaydır. İdrar yolu enfeksiyon rahatsızlığıyla ilgili olarak anlayabileceğiniz bulgular şu şekildedir. Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu kendisini çok kolay şekilde belli edebildiğinden dolayı hemen anlayabilirsiniz.
- İdrar yaparken zorluk yaşama
- İdrar sırasında acı, yanma hissiyatının yaşanıyor olması
- İdrarda kan ya da mukus görme
- Kasıkta kramp ağrı
- İlişkide ağrının hissedilmesi
- Ateş, terleme halinin görülmesi
- İdrar miktarında azalma ya da çoğalma gibi bazı değişikliklerin görülmesi
- İdrar torbası bölgesinde şiddetli bir ağrının görülmesi
- Titreme hali
İdrar Yolu Enfeksiyon Tedavisi Var mı?
İdrar yolu enfeksiyonu ile ilgili olarak bir an önce tedavinin yapılması gerekir. Eğer ki tedavi yapılmazsa o zaman böbreklere zarar vermeye başlayacaktır. Bu durumda bebek cephesinden risk doğurmaya neden olacak sorunların açığa çıkmasına neden olmaya başlayacaktır. Bu yüzden dolayıdır ki idrar yolu enfeksiyon sorunlarına karşı bir an önce tedavi süreçlerinin de yapılması gerekmektedir. Tedavi edilmediği zamanlarda ise ne yazık ki görülmeye neden olacak bir başka sorunlardan biri de düşük riski olacaktır. Bu tür yaşanan idrar rahatsızlıkları beraberinde düşük yapma riskine de neden olabiliyor.
İdrar Yolu Enfeksiyon Tedavisi
İdrar yolu enfeksiyon tedavisi ilaçla tedavi edilir. Verilen antibiyotiklerin kullanılması gerekecektir. Antibiyotik kullanımları gebelik haftasına ve enfeksiyon derecesine bağlı olarak değişkenlik göstermeye neden olabiliyor. Bu yüzden dolayıdır ki burada önemli olan hususlardan biri de doktorun vereceği talimatlara mutlaka uygun şekilde hareket edilmesi gerekecektir.
Hamilelik İdrar Yolu Enfeksiyonundan Nasıl Korunmak Gerekir?
Hamile olan kadınların bu süreç zarfında olabildiğince çok fazla dikkatli olmaları gerekecektir. Çünkü yapılacak en ufak bir hata ister istemez sıkıntıları tetiklemeye neden olacaktır. Eğer ki idrar yolu enfeksiyonu gibi sorunların oluşması istenmiyorsa mutlaka şu yolların da izlenmesine dikkat edilmesi gerekecektir.
- Dar giyinmekten olabildiğince kaçınılması gerekir
- İdrar yolu enfeksiyonu olmamak için her gün düzenli şekilde mutlaka iç çamaşır değişimi yapılması gerekmektedir
- İdrar torbasını ise belirli aralıklarla boşaltıyor olmak gerekir
- Günlük yaşam da ise en az 3 litre kadar su içilmesi gerekir. Bu hususa gebe olan kadınların önemle dikkat etmeleri gerekecektir