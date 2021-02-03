Hamilelikte İdrar Yolu Enfeksiyonu Neden Olur, Korunmak İçin Neler Yapılmalıdır?

İdrar yolu enfeksiyon bulgularını anlamak son derece kolaydır. İdrar yolu enfeksiyon rahatsızlığıyla ilgili olarak anlayabileceğiniz bulgular şu şekildedir. Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu kendisini çok kolay şekilde belli edebildiğinden dolayı hemen anlayabilirsiniz.

İdrar yaparken zorluk yaşama

İdrar sırasında acı, yanma hissiyatının yaşanıyor olması

İdrarda kan ya da mukus görme

Kasıkta kramp ağrı

İlişkide ağrının hissedilmesi

Ateş, terleme halinin görülmesi

İdrar miktarında azalma ya da çoğalma gibi bazı değişikliklerin görülmesi

İdrar torbası bölgesinde şiddetli bir ağrının görülmesi

Titreme hali

İdrar Yolu Enfeksiyon Tedavisi Var mı?

İdrar yolu enfeksiyonu ile ilgili olarak bir an önce tedavinin yapılması gerekir. Eğer ki tedavi yapılmazsa o zaman böbreklere zarar vermeye başlayacaktır. Bu durumda bebek cephesinden risk doğurmaya neden olacak sorunların açığa çıkmasına neden olmaya başlayacaktır. Bu yüzden dolayıdır ki idrar yolu enfeksiyon sorunlarına karşı bir an önce tedavi süreçlerinin de yapılması gerekmektedir. Tedavi edilmediği zamanlarda ise ne yazık ki görülmeye neden olacak bir başka sorunlardan biri de düşük riski olacaktır. Bu tür yaşanan idrar rahatsızlıkları beraberinde düşük yapma riskine de neden olabiliyor.

İdrar Yolu Enfeksiyon Tedavisi

İdrar yolu enfeksiyon tedavisi ilaçla tedavi edilir. Verilen antibiyotiklerin kullanılması gerekecektir. Antibiyotik kullanımları gebelik haftasına ve enfeksiyon derecesine bağlı olarak değişkenlik göstermeye neden olabiliyor. Bu yüzden dolayıdır ki burada önemli olan hususlardan biri de doktorun vereceği talimatlara mutlaka uygun şekilde hareket edilmesi gerekecektir.

Hamilelik İdrar Yolu Enfeksiyonundan Nasıl Korunmak Gerekir?

Hamile olan kadınların bu süreç zarfında olabildiğince çok fazla dikkatli olmaları gerekecektir. Çünkü yapılacak en ufak bir hata ister istemez sıkıntıları tetiklemeye neden olacaktır. Eğer ki idrar yolu enfeksiyonu gibi sorunların oluşması istenmiyorsa mutlaka şu yolların da izlenmesine dikkat edilmesi gerekecektir.