Hamilelikte iyi bir uyku için ipuçları

Kaliteli bir uyku normal yaşamda olduğu gibi hamilelikte de çok önemlidir. Bebeğinizin sağlıklı gelişebilmesi ve sizin yorgun düşmemeniz için düzenli saatlerde uyumak, arada uyku molası vermek gerekecektir.



Çalışan bayanlar için hamilelik hem avantajlı hem de bazı durumlar yorucu olabilir. Ancak düzenli bir şekilde uyudukları ve ofiste belirli bir işe yoğunlaştıkları için, endişe ve kaygı duymak için daha az zamanları vardır. Bu sayede günün yorgunluğu ile geceleri daha rahat uyuyabilirler.Hamileliği evde geçirenler ise gün arasında rahatça dinlenme fırsatı yakalar.



Hamilelikte uykuyu etkileyen önemli etmenlerden biri de yediklerimizdir. Baharatlı ve asitli yiyecekler mide yanmasına, hazımsızlığa ve metabolizma değişikliğine yol açabilir. Bu nedenle yatmadan birkaç saat önce böyle besinler tüketmeyi bırakın. Özellikle hamileliğin son 3 aylık döneminde akşam yemeğini fazla abartmayın.Geceleri acıkıyorsanız ağır gıdalar tüketmeyin. Meyve, kraker veya süt gibi sizi tok tutacak hafif şeyler tercih edin.



Bazı hamileler özellikle şeker tüketiminin huzursuzluğa ve uykusuzluğa neden olduğu deneyimini paylaşmaktadır. Siz de yediklerinizle uyku düzeniniz arasında bir bağ kurarak kendinize özel beslenmenizi belirleyebilirsiniz.

Hamileliğinizi geçirdiğiniz mevsim de uyku düzenini etkiler. Sıcak yaz gecelerinde kendinizi serinletecek ince pijamalar giyin. Klima veya vantilatör karşısında uyuyakalmayın. Havalandırma cihazlarını yatak odanızı uykudan 1 saat önce serinletecek şekilde kullanın.