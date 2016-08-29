Hamilelikte kabızlığa ananas

Ananas sıcak iklimde yetişen tropikal meyvelerden biri olduğunu söyleyen Uzm. Diyetisyen Pınar Kural Enç, “Ananasın büyük bir kısmı sudur ve kalorisi oldukça düşüktür. İçeriğinde demir, kalsiyum, potasyum, magnezyum, A vitamini, B ve C vitaminleri bolca bulunmaktadır. Ananas, cildi pürüzsüzleştirip, tırnak ve saçları güçlendirir, gözlere sağlık getirir.

Aynı zamanda kanser oluşumunu engeller. Protein sindiren ve zayıflamayı sağlayan enzim olan bromelain sayesinde sadece sindirime yardımcı olmakla kalmaz, vücutta meydana gelebilecek olan iltihapları ve şişkinlikleri de etkili bir biçimde azaltır. Ananas, az bulunan bir mineral olan manganezin mükemmel bir kaynağıdır. Antioksidan koruma sağlar ve bağışıklık sisteminin destekçisidir. Sağlıklı bir diyet meyvesidir.” dedi.



“Ananas gebelikte anne adaylarının sağlığı için olumlu etki yapıyor”



Ananasın gebelikte anne adayları için olumlu etki yaptığını belirten Enç, “Faydaları saymakla tükenmeyen ananas düzenli olarak gebelikte tüketildiğinde anne adaylarının sağlığına da olumlu etki yapıyor. Hamilelerde kilo artışı ve salgılanan hormonlara bağlı olarak kabızlık sorunu meydana gelir. Kabızlık hamilelerin en sık şikayetçi oldukları durumlardan biridir.

Dikkat edilmezse oldukça rahatsızlık verir. Anne adayları bu tatsız durumdan Ananas tüketerek kurtulabilirler. Ananasın faydaları arasında bağırsakları çalıştırıcı özelliği de bulunmaktadır. Hamilelerin ananas yemesi kabızlığa karşı en etkili doğal bir çözümdür. Ananasın içinde bulunan faydalı vitamin ve mineraller ise bağışıklık sistemini güçlendirerek anne adayını hastalıklara karşı korur.” ifadelerini kullandı.



Ananas ayrıca hamilelikte oluşan el ve ayakların şişliğinin inmesinde de etkili olduğunu vurgulayan Enç, “Ananasın ödem atıcı etkisi anne adayların şişliklerinin oluşumunu engeller. Ananas vücutta biriken fazla ödemin atılmasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra ananas stresin giderilmesinde etkilidir. Hamilelerin doğum stresinin azalmasına yardımcı olur. Anne adayları abartmamak kaydıyla bu besinden faydalanmalıdırlar.” şeklinde konuştu.