Hamilelikte Kabızlığa Dikkat!

Genel olarak bağırsaklarınızda problem yaşıyorsanız ve dışkılama konusunda sıkıntınız varsa, gebelik döneminde iç organlarınızın hareketine bağlı olarak artabilecek bu sorun karşısında çaresiz değilsiniz.



Kabızlık Nedir?



Kabız olduğunuzda, dışkılama sıklığınız azalır. Dışkınız katı, sert, küçük hacimli olur ve beraberinde şişkinlik, gerginlik, rektal dolgunluk ya da dışkıyı tam boşaltamama hissiniz oluşur. Dışkılama sıklığınız normalde günde 3 kez ile haftada 3 kez arasında değişirken, bireysel farklılıklar gösterebilmektedir.



Hamilelikte Kabızlık Neden Artar?



Hamileliğinizde artan progesteron hormonunuz, düz kaslarınızda yavaşlamaya neden olur. Midenizde boşalma zamanı uzar ve bağırsak hareketleriniz yavaşlar.



Hamileliğinizde bağırsaktan sıvı emiliminiz artar.



Hamileliğinizde kullandığınız ilaçlar (demir, kalsiyum) kabızlık şikayetinizi artırır.



Hamileliğinizde büyüyen uterusunuz, bağırsaklarınız üzerinde baskı etkisi gösterir ve buna bağlı kabızlık şikayetleriniz artar.



Kabızlıkla Mücadele İçin Ne Yapmalı?



Öncelikle doktorunuza başvurup konu hakkındaki görüşlerini aldıktan sonra tavsiye edilen ilaçların yanı sıra, bol sıvı alımı yaparak ve posalı meyveleri tüketerek bağırsaklarınızı harekete geçirebilirsiniz.



Bol bol su, Meyve suları, Mürdüm eriği suyu, üzüm suyu, Elma suyu, ıspanak, lahana, bamya, kabak, kuru kayısı, kuru incir, kiraz, elma, karpuz, kayısı, zeytinyağı, tarçın, yoğurt gibi besinler, bilinen faydalı besinler arasındadır.