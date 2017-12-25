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25.12.2017 - 14:13 |

Hamilelikte kahverengi akıntı neden olur?

Hamilelik döneminde kahverengi akıntı gelmesi sıkça karşılaşılan sorunlar arasında yer almaktadır. Hamilelik döneminde kahverengi akıntı gelmesi kimi zaman ciddi bir soruna işaret ediyor olsa da kimi zamanlarda tehlikeli bir durum teşkil etmeyebilir. Gebelikte kahverengi leke neden olur sorusunun cevaplarını merak ediyorsanız gebelikte kahverengi leke hakkındaki tüm soruları birazdan vereceğimiz bilgilerde bulabilirsiniz.

Hamilelikte kahverengi akıntı neden olur?
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Hamilelik döneminde kahverengi leke gelmesi, birçok hamile kadının karşılaştığı durumlar arasında yer almaktadır. Bu durum çoğu zaman önemli bir sorun teşkil ediyor olsa bile, kimi zamanlarda tehlike arz etmeyen bir durum olabilir. Bu nedenlerden dolayı hamilelik döneminde kahverengi akıntı gelmesinin ilk olarak nedenlerini araştırmak gerekir. Hatta geç kalmadan bir kadın doğum uzmanına gözükmek en sağlıklı çözüm yöntemi olacaktır.

Hamilelik döneminde kahverengi lekeyle yeni karşılaştıysanız ilk olarak yapmanız gereken nedenlerini araştırmaya çalışıp vakit kaybetmek yerine, bir kadın doğum uzmanına başvurmak olacaktır. Kadın doğum uzmanına başvurduysanız ve kahverengi lekenin herhangi bir sorun teşkil etmediğinden emin olabildiyseniz sizin için araştırmış olduğumuz hamilelik döneminde kahverengi akıntının nedenlerine göz atabilirsiniz.

İşte sizler için araştırıp bir araya getirmiş olduğumuz gebelikte kahverengi akıntı neden olur sorusunun cevapları:

Gebelikte kahverengi akıntı neden olur?

Gebelik döneminde kadın vücudunda hormonal değişiklikler kendini göstermeye başlar. Bu belirtiler ilk bir ay içerisinde ortaya çıkabilir. Gebelik döneminde vücudunuzda oluşan değişimler hem ruhsal hem de bedensel yönden farklılıklar olarak ortaya çıkar. Gebelikte kahverengi leke gelmesi bedensel bir değişiklik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Hamilelikte kahverengi akıntı neden olur

Hormonsal nedenler
Gebelik döneminde kahverengi akıntı gelmesinin en önemli nedenleri arasında östrojen hormonu yer almaktadır. Ancak östrojen hormonundan kaynaklanan akıntılar genellikle açık renkte veya koyu kıvamda olmaktadır. Bu akıntılar gebelikte herhangi bir sıkıntıya neden olmaz. Ancak akıntının kötü kokulu olarak ortaya çıkması, idrar yapma sırasında ağrı meydana gelmesi gibi durumlar vajinal ve genital organda sistit gibi sorunlara işaret ediyor olabilir.

En tehlikeli akıntılar kırmızı renkte görülen akıntılardır. Gebelik döneminde sürekli olarak meydana gelen kırmızı renkli akıntılar düşük gerçekleşme ihtimaline işaret ediyor olabilir. Kırmızı renkte meydana gelen kanamalarda yoğunlaşma ve pıhtılarda eşlik etmeye başlıyorsa düşük gerçekleşmeye başlıyor demektir. Bu nedenden dolayı ilk olarak kadın doğum uzmanına danışmakta fayda var.

Vajinada meydana gelen enfeksiyonlar
Gebelik döneminde kahverengi akıntı gelmesinin bir diğer nedeni de vajinada meydana gelen enfeksiyonlardır. Çeşitli virüsler ve vajina bölgesinde meydana gelen iltihaplanmalar, gebelik döneminde kahverengi akıntının nedenleri arasında yer alır.

Dış gebelik
Dış gebelik, sperm ve yumurta hücresinin birleşmesi sonucunda oluşan embriyonun, gebeliğin rahim içi dışında farklı bir yere yerleşmesidir. Embriyonun yerleşmesi gereken doğal yer, rahim içidir. Fakat çeşitli sebeplerle fallop tüplerinde ya da farklı alanlara yerleşen embriyolar sonucunda dış gebelik meydana gelir. Dış gebelik beraberinde kahverengi akıntıları ve kırmızı renkte meydana gelen kanamalara sebebiyet verebilir.

Cinsel ilişki yaşanması
Bazı hamileler için cinsel ilişki yaşamak ciddi risk durumlarını da beraberinde getirebilir. Hamilelik döneminde düşük gerçekleşmesini önleyebilmek için hamilelik gerçekleşmeye başladığında ilk olarak bir kadın doğum uzmanından yardım almak gerekmektedir. Bu süreçte kadın doğum uzmanın rahimi kontrol edebilmesi bebeğin ve annenin sağlığı açısından doğumu haftalık veya aylık periyotlarla takip etmesi gerekir.

Ruhsal problemler
Hamililelik döneminde meydana gelen ruhsal değişimler, sıkıntı stres gibi durumlarda kahverengi akıntının meydana gelmesine neden olabilir. Bu durumun nedeni . endometriyal hücrelerin değişim süresi uzar ve kandaki renk değişimine neden olan oksitlenmeden kaynaklanabilmektedir.

Kilo alıp vermek
Kısa süre içerisinde hamilelik döneminde kilo alıp vermişseniz Eğer kahverengi akıntının yaşanması normal olarak karşılanabilir.

Kullanılan ilaçların yan etkisi
Öncesinde kullanılan doğum kontrol ilaçları veya doktor tarafından kullanılması önerilen bir takım ilaçlar yan etki göstererek hamilelik döneminde kahverengi akıntının meydana gelmesine neden olabilir.

Menopoz
Menopoz dönemine girildiğinin habercisi olabilir. Bu süreçte gerçekleşen kahverengi akıntılar, durumu yaşayan kadının menopoza girdiğini gösterir.

Yukarıda vermiş olduğumuz nedenlerin dışında hemilelik döneminde meydana gelen kahverengi akıntılar bir takım hastalıklara da işaret ediyor olabilir.

Bu hastalıkları şu şekilde sıralayabiliriz:

1-Rahim ağzı kanseri
2- Serviks kanseri
3- Vajinada meydana gelen iltihaplanmalar ve yara
4- Klamidya
5- pelvis iltihabı
6- Sistit
7- Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
8- Rahim ağzında meydana gelen yara

Hamilelik döneminde kahverengi akıntı ne kadar süre olur?
Kahverengi lekelenmenin olması genellikle hamilelik sürecinin başladığı anlamına gelebilmektedir. amilelikte kahverengi akıntı, gebelik başladığı süreden itibaren5-6 gün kadar sürebilmektedir. Döllenen yumurta rahme alınacağı için böyle bir akıntının yaşanması normal karşılanır. Korkulacak bir durum teşkil etmez; ancak hamile kalınmadığı düşünülüyorsa yazımızda belirttiğimiz nedenlerden birine sahip olunabilir. En doğru tespiti doktorunuz yapacaktır.

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