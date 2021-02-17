Hamilelikte Kilo Alımı Nasıl Olur? Gebelikte Hangi Hafta Kaç Kilo Alınmalıdır?

Hamilelikte kilo alımı kişiden kişiye değişebilir. Bunun yanı sıra gebelikte kilo alımı bir ortalamaya göre olabilir. Özellikle gebeliğin 40. haftasına kadar yaklaşık 20 kg alınabilir.

Hamilelikte Kilo Alımı İle İlgili Merak Edilenler

Anne adayları gebelik dönemi boyunca kilo alırlar. Bu kilolar ise hamileliğe başlanan dönemde alınan kilo temel alınarak hesaplanır. Ayrıca yaklaşık kırk hafta süren bu gebelik dönemi sürecinde anne adayları da merak içerisinde bir dönem geçirirler. Özellikle hamilelik dönemindeki kilo alımı da bu sürece göre belirlenir. Hamilelik dönemindeki kilo alımı hem annenin hem de bebeğin sağlığını doğrudan etkilemektedir. O nedenle anne adaylarının vücut kitle indeksi de göz önünde bulundurularak bir hekim gözetiminde kilo alma süreci incelenmelidir. Gebelik dönemindeki kilo alma süreci ise doğru hesaplamalar yapılarak belirlenmelidir. Gebelikteki kilo dağılımı gebelik haftasına göre değişir.

Gebelikte Sürece Göre Kilo Alımı

Gebelik döneminde ilk üç ay boyunca en az kilo alınan dönemdir. Buna göre bebek 13. haftasına girdiğinde anne adayı yaklaşık 2,5 kilo alabilir. Bu kilo oranı 3 aylık gebeliklerde oldukça normal karşılanır. Bu dönemde anne adaylarında bulantı ve kusmalar meydana gelir.

Anne adaylarında gebeliğin ilerleyen süreçlerinde ise yaklaşık yarım kilo alınabilir. Gebeliğe aşırı kilo ile başlayan anne adaylarının haftada yalnızca 250 gram almaları önerilir. Ayrıca ikiz bebeğe hamile olan anne adaylarında kalori ihtiyacı tek bebeğe göre daha fazla olacaktır.

Gebelikte Ortalama Kilo Alımı Nasıl Olmalıdır?

Hamilelik döneminde yaklaşık 9 ve ya 12 kilo alınması oldukça normal karşılanır. Gebelik dönemindeki kilo alım süreci ise anne adaylarının yaşına ve kilosuna bağlı olabilir. Anne adayı gebelik döneminde zayıfsa 16 kilo alabilir. Ancak aşırı kilo ile gebe kalan anne adayı gebelik sırasında 11 kilo alabilir. Planlı gebeliklerde anne adayı hamilelik öncesinde sağlıklı bir beslenme programı uygulamalıdır.

Anne adaylarının ilk aylardaki bulantı ve kusmalarına göre ilk haftalarda kilo verilir. Sonrasında ise gebelikteki kilo alımı kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Hamilelik döneminde ayda 1 ve ya 2 kilo alınması normal karşılanabilir. Hamilelik döneminde kilo alımını etkileyen bazı unsurlar bulunmaktadır. Buna göre hamilelikte kilo alımı gebelik öncesi kilo durumuna göre belirlenir. Sağlık durumuna göre de hamilelikte kilo alımı belirlenir.