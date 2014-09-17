Hamilelikte kullanılan kremlere dikkat!

Medical Park Samsun Hastanesi Dermatoloji Kliniği’nden Uzm. Dr. Yüksel Oltulu “gebelikte en çok yaşanan cilt hastalıkları” hakkında bilgi verdi. Dr. Oltulu yaptığı açıklamada, “Hamilelik bazı hanımların cildini pürüzsüz yaptığı gibi, bazı hanımlarda ise cilt sıkıntıları oluşturabilir. Hamilelikte akne bir numaralı problem olarak görülür. Aknenin yanı sıra kızarıklık, kaşıntı ve ciltte renk değişikliği de sıkıntılardan bazılarıdır. Cildinizin bakımı için rutin olarak kullandığınız kremler artık bebek için uygun olmayabilir” dedi.

Hamilelikte aknenin sık sık ağız etrafında ve çenede görüldüğünü söyleyen Dr. Yüksel Oltulu “Akneler tedavi edilmezse doğumdan sonra bile devam edebilir. Hamilelik esnasında benzoil perokside, saliklik asit içeren ürünler kullanılmamalıdır. Hamilelik süresince kullanılması güvenli olan bazı ilaçları dermatoloji doktorunuzun kontrolü halinde kullanabilirsiniz” diye konuştu.

Hamilelik süresince diğer sık rastlanılan bir sıkıntının ise yüzdeki bölgesel kararmalar olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Yüksel Oltulu, “Hamilelik hormonları ve güneş ışığı bu sıkıntının kaynağıdır. Ciltteki bu renk değişikliği göğüslerde, kasıklarda ve belin alt kısmında da görülebilir. Bu pigmentasyon sıkıntısının kesin bir çözümü yok ancak güneşten uzak durmak faydalı olabilir ve tabi güneş koruyucularda unutulmamalıdır” ifadelerini kullandı.



Dermatoloji Uzmanı Dr. Yüksel Oltulu şu bilgileri verdi: “Hamilelikteki cilt sıkıntıları hormonlar ve cildin gerilmesinden kaynaklanır. En sık rastlanılan bel kaşıntısı PUPPP (pruritic urticarial papules and plaques of pregnancy) dir. Göbekte başlayan kaşıntı hızla kasıklara, göğüslere ve kalçaya yayılabilir. PUPPP tehlikeli değildir ve doğumdan sonra kaybolur ancak gerçekten çok rahatsız edicidir. Reçeteyle verilmiş kremler yardım edebilir. Eğer kaşıntınız çok ve sıvı dolu kabarcıklara dönüşüyorsa hemen doktorunuza danışın çünkü bu bağışıklık sisteminin bir reaksiyonu olabilir ve bebeğin sağlığını etkileme riskini arttırabilir. Birçok hamile hanım zararsız tüm vücutta olan kaşıntıdan muzdariptir. Çoğunlukla güzel bir nemlendiricide yardım edebilir. Ancak yinede belirtmek gerekir ki herhangi bir cilt iritasyonu ve aşırı kaşıntıyı doktorunuza danışmalısınız.”

