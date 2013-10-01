Hamilelikte Merdiven Çıkmak Bebeğin Konumunu Etkiler Mi?

Bebeğin rahimde uygun konumda bulunması (baş aşağı ve yüzüsırtınıza dönük) doğuma yardımcı olur. Bu ideal pozisyonda olan bebek doğumkanalından aşağı daha rahat yol alır. Bu sebeple merdiven çıkmak gibiaktivitelerin bebeğin konumu üzerindeki etkisi merak edilmektedir. Ancakbebeğin pozisyonu ne olursa olsun normal aktiviteler nadiren bunu etkiler.

Hamileliğin büyük kısmında bebek sürekli bir aktiviteiçerisindedir. İlk üç ay sonunda kafasını oynatabilir, bacaklarını bükebilir veellerini ağzına götürebilir. İkinci üç ayda tekme atabilir, dönebilir,zıplayabilir ve elleriyle tutabilir. Tüm bu hareketlerin sonucunda bebeğinpozisyonu sürekli değişir. Ancak üçüncü üç aya gelindiğinde bebeğin hareketedecek boşluğu gitgide azalır, çünkü bu dönemde ağırlığı üç katına, boyu ikikatına çıkar. Bu yüzden bir konum bulup öyle kalmaya meyillidir. 36 haftalıkolduğunda çoğu bebek baş aşağı şekilde doğuma hazır olur.

Bebeğin pozisyonunu değiştirmek profesyoneller için bile zorve garantisiz bir süreçtir. Doktor dışarıdan müdahale ile manuel olarak bunudeneyebilir. Bu prosedür yan duran bebeklerde %90, ters duran bebeklerde %58oranında başarılı olur. İşe yarasa bile sonrasında bebekler genellikle terskonuma dönerler.

Evde denenebilecek bazı metotlar çok tekrar ve uzun süregerektirir. Leğen kemiği döndürme (pelvik tilt) hareketinde leğen kemiği 22-30cm havaya kaldırılır ve kalçalar bir yastığın üstüne konulur. Bir başkapozisyonda ise ağırlık önkolların üzerine verilir ve kalça havaya kaldırılır.15’er dakika sürdürülen bu pozisyonlar 32. haftadan itibaren günde iki kezyapılır. Ancak etkileri kanıtlanmış değildir.

Şu ana kadar hamile bir kadının pozisyonunun bebeğinpozisyonunu engellediği üzerine bilimsel bir kanıt yoktur. Bu yüzden bebeğinkonumundan endişe etmeden merdiven çıkabilirsiniz. Hatta merdiven çıkmak doğumdaişe yarayacak faydalar sağlayan bir hareket olarak değerlendirilir.