Hamilelikte mide bulantısı ne kadar sürer?

Sabah bulantısının sebebi nedir?



Hamileliğin ilk belirtilerinden olan mide bulantısının sebebi genellikle hormonal ve fiziksel değişikliklere bağlanmaktadır. Bulantılar yorgunluk, keskin kokular ve kan şekerinin düşmesiyle tetiklenebilir. Her kadında görülmeyen bu bulantılar bazı hamilelerde uzun süre yaşanabilir.



Sadece sabahları mı görülür?



Çoğu kadın uyandığında mide bulantısı hisseder. Bunun sebebi sabahları kan şekerinin çok düşük olmasıdır. Ancak mide bulantıları gün içerisinde her saatte görülebilir.



Sabah bulantısı ne kadar sürer?



Çoğu hamilede 12. haftada azalan belirtiler 14. hafta itibariyle yok olur. Ancak tüm hamilelik boyunca da sürdüğü görülebilir. Nadiren bulantıların çok şiddetli olması söz konusudur.



Sabah bulantısını tetikleyen besinler nelerdir?



Keskin kokulu, baharatlı ve kızartılmış besinlerden uzak durun. az ama sık yiyin. Ekmek, tahıllı besinler ve muz gibi lifli meyveler mideyi bastırır. Yatağınızın başucunda birkaç bisküvi bulundurun. Uyandığınızda birkaç tane atıştırın ve kan şekerinizin normal seviyeye gelmesi için 15-20 dakika bekleyin.