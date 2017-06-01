Hamilelikte mide bulantısına taze hindistan cevizi

Ekranların popüler yarışma programıyla Türkiye’deki bilinirliliği hat safhaya ulaşan Taze Hindistan Cevizi’nden hamileleri sevindirecek bir haber geliyor. Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli, hamilelik döneminde mide bulantısı sorunu yaşayan anne adaylarının Taze Hindistan Cevizi ile eski, mutlu günlerine dönebileceklerinin müjdesini veriyor.

Vitamin, antioksidan ve mineraller bakımından zengin olan Taze Hindistan Cevizi hamilelik döneminde kadınların en destekleyici yiyeceklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye’de Verita tarafından market ve satış noktalarına sunulan Taze Hindistan Cevizi, mide bulantılarını gidermesinin yanında suyunun sıfır kolesterol içermesiyle de anne adayının fit görünümünü korumasına yardımcı oluyor.

Mide bulantısını önlüyor, bağışıklık sistemini destekliyor

Young Coconut olarak da bilinen Taze Hindistan Cevizi’nin oldukça önemli olduğunu ve hamileler için özellikle mide bulantısında birebir etkili olduğunu söyleyen Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli, bu meyvenin hamilelik süresince oluşan anomalileri de engellediğini kaydediyor. Taze Hindistan Cevizi suyunun bağışıklık sistemini desteklediğini belirten Kümeli, özellikle anneyle bebeği oluşabilecek hastalıklara karşı koruduğunun altını çiziyor.

Parazit oluşumunu önlüyor, tiroidi tedavi ediyor

Kümeli, Taze Hindistan Cevizi suyunun düzenli olarak tüketildiğinde çocuklarda parazit oluşumunu önlediğini ifade ederek, “Tiroid hastalığında iyileştirici özelliği bulunuyor. Yine düzenli tüketildiğinde ciddi anlamda bir iyileşme olduğunu göreceksiniz. Bu tropikal meyvenin suyu özellikle epilepsi tedavisinde de kullanılıyor.

Düzenli olarak her gün Taze Hindistan Cevizi suyu içen çocuklarda epileptik tedaviler uygulandığında ciddi anlamda düzelmeler kaydedilmekte. Bu arada çok ciddi sakinleştirici etkisi var. Kansere karşı savaşçı olma özelliği de bulunan bu özel meyvenin kemik erimesinden ülsere kadar pek çok hastalığa iyi geldiğini söyleyebiliriz.” diyerek Taze Hindistan Cevizi’nin sağlık üzerindeki önemli etkilerine dikkat çekiyor.

Düzenli kullanımda karın yağlarını gideriyor

Sağlıklı zayıflama ve beslenme konusunda ara öğün olarak Taze Hindistan Cevizi’ni danışanlarına da önerdiğini söyleyen Kümeli, ciddi derecede tok tutucu özelliği ile çok acıkanlar için bir panzehir görevi gördüğünü dile getiriyor. Kümeli’nin bu meyve ile ilgili bir müjdesi de; deniz ve güneş mevsiminin açıldığı bu günlerde düzenli kullanılması halinde karın yağlarını eritiyor olması…

