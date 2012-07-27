Hamilelikte nasıl sütyen kullanmalı?

Vücudun diğer bölgeleri gibi hamilelikte göğüsler de büyür. Bu değişimin sebebi hormonlar, kilo alma ve göğüs kafesinin büyümesidir. Ayrıca süt bezleri de bebeğinizi emzirmeniz için hazırlanır.



Ağırlaşan ve büyüyen göğüsler için sırtınızı destekleyen bir sütyene ihtiyacınız olacaktır. Büyük göğüslerin ağırlığı omuzlar ve sırtta ağrıya sebep olabilir. Eski ince askılı sütyenleriniz de cildinizi tahriş edebilir.



Sütyen seçerken kesinlikle tam üzerinize göre olmamasına özen gösterin. Çünkü 1-2 haftalık sürede size çok küçük gelebilir. Bu nedenle esnemeyen kumaşları tercih etmeyin. Elbette çok bol bir sütyen de önerilmemektedir. Ancak esnek malzemeden üretilmiş, pamuklu, terletmeyen ve askıları kalın bir sütyen uygun olacaktır.



Hamilelik sütyenleri normal sütyenlere göre daha dikkatli tasarlanmıştır. Geniş askılar, pamuklu yüzey ve ekstra kopçalar sizi rahat ettirmek için üretilmektedir. Bu sütyenlerde genellikle göğüs altına denk gelen metal halkalar bulunmaz.



Sütyenleri asla denemeden almayın. Ne kadar iyi bir marka olursa olsun vücut tipinize uygun olmayabilir. Gideceğiniz mağazada hamile olduğunuzu ve kendinize uygun bir sütyen almak istediğinizi mutlaka dile getirin. Bu sayede rahat edeceğiniz bir ürün seçebilirsiniz.