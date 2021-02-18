Hamilelikte Plasenta Previa Nedir? Plesanta Previa Riskleri Nelerdir, Nasıl Geçer?

Plasenta previa hamileliğin son aylarında, kanamaya neden olmaktadır ayrıca anne ve bebek sağlığı için son derece tehlikeli bir durum barındırmaktadır.

Hamilelikte Plasenta Previa Nedir?

Plasenta anne ile bebeğin arasındaki bağı sağlamaktadır. Ayrıca bebek ile doğum kanalı arasında durmaktadır. Bu sayede doğum kanalını belirli bir süre kapatmaktadır. Plasenta previa ise genellikle hamileliğin son periyodu içerisinde görülmektedir. Bu durum genelde kanamaya neden olabilirken anne ve bebeğin sağlığını da tehlikeye atmaktadır. Özellikle bu durum riskli gebelik olarak geçmektedir. Genelde bu durum rahim iç zarı içerisinde bulunan hasardan ve iç zardaki kanın akmasında sıkıntılar olmasından kaynaklanmaktadır.

Plasenta Previa Riskleri Nelerdir?

Plasenta previa durumunun en sık görüldüğü durum rahim içerisinde daha önceden yapılan işlemlerdir. Bunlar sezaryen, myomektomi veya kürtaj gibi işlemler olabilir. Bununla beraber plasenta previanın görüldüğü durumlar şu şekildedir;

Birden fazla çocuk doğurmak.

Miyom bulunması.

Annenin otuz beş yaşından büyük olması.

Birden fazla gebelik durumu.

Daha öncesinden yaşanmış plasenta previa durumu.

Kişinin daha önceden düşük yaşaması.

Aşırı sigara tüketimi.

Plasenta previa anne için ve bebek için birçok farklı riskli sonuçlar doğurabilir anne için olan riskler şu şekildedir;

Ani kanama ve kanamaya bağlı olarak hayati sorunlar oluşturabilecek durumlar.

Rahim duvarına yerleşen plasenta bu durum özellikle doğum sonrasında rahmin belirli bir bölümünün alınmasına sebep olabilmektedir.

Plasenta previanın çocuklar için yarattığı problemler ise şu şekildedir;

Kansızlık ve bebeklerin hayatını tehdit eden anemi rahatsızlığı.

Erken doğması ve bebeğin erken doğuma bağlı gelişim eksikliği olması.

Bebeğin rahim içerisinde baş aşağı durması.

Bebeğin rahim içerisinde büyümemesi ve gelişimsel anomaliler yaşaması.

Plasenta Previa Nasıl Geçer?

Plasenta previa durumunda kişilerin mutlaka sezaryen doğum yapması gerekmektedir. Ancak plasenta tam olarak çıkışı kapatmıyorsa, normal doğumda tercih edilebilir. 34. hastadan sonra plasenta konumunu sabit tutarsa, kişilerin sezaryen tarihleri hesaplanır. Özellikle bu durumda bebeğin gelişimi gözlemlenir ve ona göre karar verilir. Özellikle bu işlemin 38. haftadan önce olması gerekmektedir. Annede aşırı bir kanama olması durumunda ise doğumun yapılması önceliktir. Bu tarz bir durumda öncelik anneye tanınmaktadır. Kanamanın yoğun olmaması durumunda ise bebeğin gelişimi için ilaç tedavisi uygulanır ve bebeğin gelişmesi beklenir. Bunun için en az 36 hafta beklenir.