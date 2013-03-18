Hamilelikte rahat bir uykunun vazgeçilmezleri

Doğal kumaşlardan üretilen pijamalar ve kıyafetler hamilelikte rahat bir uyku için çok önemlidir. Sentetik çamaşırlar cildinizin nemini hapseder ve uyurken üzerinize yapışır.



Yumuşak bir sütyen, bol pamuklu tişörtler ve yumuşak pijamalar tercih edilmelidir. Bazı kadınlar ipek kumaşlarla da rahat ettiğini söylemektedir.



Özellikle hamileler için üretilen pijamalar ve çamaşırlar da vardır. Bunları seçerken vücudunuzun sürekli büyüyeceğini hesaba katarak tercih yapmanız gerekir. Beli lastikli ve esneyebilen pijamalar önerilebilir.



Hamilelik sütyeni ve kemeri göğüs ve karnınızı destekleyebilir. Eğer üşüdüğünüzü hissederseniz yumuşak bir çift çorapla da yatağa girebilirsiniz.

