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30.06.2016 - 14:41 |

Hamilelikte şeker sorunu ve şeker yükleme testi

Dahiliye Uzmanı Dr. Taner Kaya, gebelikte görülen şeker hastalığının (diyabetin) bebeğin sağlığı, büyüme ve gelişimi için iyi takip edilmesi gerektiğini söyleyerek, anne adaylarının bu süreçte çok dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Hamilelikte şeker sorunu ve şeker yükleme testi
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Dahiliye Uzmanı Dr. Taner Kaya, gebelikte görülen şeker hastalığı yani diyabet konusunda önemli bilgiler paylaştı. Gebelikte görülen şeker hastalığının daha önceden diyabeti bulunmayan bir kadında, gebelik sırasında ortaya çıkan ve bebeğin doğumu ile birlikte ortadan kaybolan, geçici bir hastalık olduğuna dikkat çeken Dr. Taner Kaya, gebelik seyrinde yükselen hormonlar kan şekerini düşüren insülin hormonunun çalışmasını bozduğunu, sonuç olarak kan şekeri yükseldiğini söyledi.

100 ANNE ADAYININ 2 İLA 4'ÜNDE GÖRÜLÜYOR

Uzm. Dr. Taner Kaya, "100 gebe kadının 2 ila 4’ünde görülür. Genellikle gebeliğin 24 -28. haftalarında ortaya çıkar. Daha sonraki gebeliklerde tekrarlama riski çok yüksektir ve önceki gebeliklerinde diyabeti olan kadınlarda daha sonraki yıllarda kalıcı tip 2 diyabet gelişme riski daha fazladır. Gebelikte şeker hastalığını olup olmamasını şeker yükleme testi ile anlıyoruz.

Hangi gebeye şeker yükleme testi yapılması gerektiğinin cevabı ise gebede bulunan risklerde saklı. Bu riskler; ailesinde diyabeti olanlar, kilosu fazla olanlar, geçmiş hikâyesinde iri çocuk doğumu veya gebelik diyabeti hikayesi olanlar, açıklanamayan düşük hikayesi olanlarda yükleme testi yapmak gerekir” dedi.

MUTLAKA TEST YAPTIRILMALI

Kaya, şöyle devam etti: “Şeker yükleme testi güncel olarak 75 gram glukoz ile yapılmaktadır. Aynı testin 100 gram ile olanı da tanı amacı ile kullanılabilir. 75 gram glukoz içerken alınan kalori 200 kcal dir oysa 3 dilim baklavada 380 kalori mevcuttur. Yani şeker yükleme testi yaptırmak istemeyen ve korkan gebeler zaten günlük hayatlarında bu glukoz ve kalori yükünü beslenmelerinde almaktadırlar.

Gebelikte birçok soruna yol açacak böyle bir hastalığın tanısını koymada yardımcı bu testi yaptırmalarında sakınca yoktur. Ayrıca bu test standart olup tüm dünya genelindeki gebelere aynı yöntemle uygulanmaktadır. Bebek plasenta yoluyla annesinden aldığı besinler ile beslenir. Diyabetli annenin şekerinin yükselmesi, doğrudan bebeğin de kan şekerini yükseltir. Bebek bu duruma kendi insülin salgısını artırarak karşılık verir.

İnsülin büyümeyi de uyaran bir hormondur. Gebeliğin 24-28. haftalarından itibaren insülin salgısı artar, bebeğin büyümesi hızlanır ve doğum ağırlığı 4 kg’ın üzerine çıkar. İri bebek olarak adlandırılan bebek için doğum sırasında oluşabilecek omuz çıkıkları, sinir yaralanmaları, solunum sıkıntısı, şeker düşüklüğü ve sarılık gibi pek çok risk vardır. Ancak, hem geliştirilen yeni testler hem de insülin sayesinde anne ve bebeğin karşılaştığı birçok risk ortadan kalkmıştır.”

AYLIK DÜZENLİ KONTROL

Bebeğin sağlıklı büyüme ve gelişimi için iyi bir takibin önemli olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Taner Kaya, “Gebelik diyabetli anneye önce özel bir beslenme programı uygulanır ve kan şekeri düzenli biçimde izlenir. Diyet ile yeterli kan şekeri düşüşü sağlanırsa sadece diyet ile takip edilir. Ama diyet ile istenilen hedeflere ulaşılamıyorsa insulin tedavisi başlamak gerekir. Evde yapılan ölçümler ortalama haftada 2-3 kez olmalıdır. İnsulin tedavisi gebelik diyabeti olanlarda doğum sonrası kesilecek bir tedavi şeklidir.

Tabi gebelik diyabeti dışında tip1 diyabet veya tip 2 diyabet olup gebe kalmak isteyen hastalarımızda olmaktadır. Bu hastalarımızda tip 1 hastalar zaten insulin kullanmakta iken tip 2 diyabet hastalarımız ise ağız yoldan alınan ilaçlar kesilip insuline geçilmektedir. Gebelikte diyabeti saptanan gebeler aylık kontrollerine düzenli gelip iyi bir diyet uygulaması ile kan şekeri ölçüm ve değerlerini takip edebilecek bilgi ve beceriyi kazanmaları gereklidir” diye konuştu.

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