Hamilelikte Sırt Ağrısı Ne Zaman (Kaçıncı Haftada) Başlar? Gebelikte Sırt Ağrısı Nasıl Geçer?

Hamilelik sırasında sırt ağrısı, hamile kadınların% 50'sini etkiler. Genellikle beşinci ve yedinci aylar arasında görünürler.



Hamilelikte Sırt Ağrısı Ne Zaman (Kaçıncı Haftada) Başlar?



Ağrı genellikle sırtın alt kısmında ve pelvisin arkasında hissedilir. Hamilelik sırasında göbek ağırlığı önemli ölçüde artar ve bu da hamile kadının ağırlık merkezini değiştirir. Bu nedenle, duruşunu değiştiren, bunu telafi etmek için sırtını bükme eğilimindedir.



Ek olarak, belirli gebelik hormonları eklemlerin esnekliğini artırır. Bu, doğum sırasında yararlı olsa da eklem stabilitesini azaltır ve sırt ağrısını artırabilir. Bu değişiklikler gövde hareketliliğini, dengeyi, esnekliği ve yorgunluğa karşı kas direncini etkileyebilir. Ağrılar 10. hafta ile birlikte başlar.



Gebelikte Sırt Ağrısı Nasıl Geçer?



İyi bir duruşa sahip olmak, sırt ağrısını önlemenin iyi bir yoludur. Bu nedenle ayakta dururken, sırtınızın düz, yüksek göğsünüz, omuzlarınızın arkası ve dizleriniz hafifçe bükülmüş olduğundan emin olun. Bir ipin başınızı ve tüm vücudunuzu yukarı çektiğini hayal edin. Göbeğinizi de içeri sokun ve ağırlığı her iki bacağınıza eşit olarak dağıttığınızdan emin olun.



Uzanırken veya otururken bacaklarınızı kaldırın. Oturduğunuzda sırt desteğinizin iyi olduğundan emin olun. Gerekirse sırtınızın küçük kısmına bir yastık veya minder ekleyin. Sol tarafınızda dizleriniz arasında bir yastıkla uyuyun. İyi destekli ayakkabılar giyin. Ayrıca ayakkabınızı giymek için oturun.

Dönmeniz gerektiğinde, omurgayı döndürmek yerine ayaklarınızı hareket ettirin. Yataktan kalktığınızda dizleriniz bükülü olarak yanınıza dönün ve yatağın kenarına oturmak için kollarınızı aşağı doğru bastırın. Bu, sırt ve pelvis üzerindeki baskıyı azaltmaya yardımcı olur.



Bel ağrısının önlenmesine de bazı egzersizler yardımcı olabilir. Bu egzersizler esnekliği, dengeyi ve kas gevşemesini geliştirir. Böylece kas iskelet ağrılarını önlerler. Her egzersizin başlangıcında, ilk önce pelvik taban kaslarınızı sanki idrarı veya gazı tutmaya çalışıyormuşsunuz gibi kasın. İyi nefes alın ve nefesinizi asla engellemeyin.



Sırt Ağrıları Nedeniyle Ne Zaman Doktora Başvurmak Gerekir?



Jinekolog veya ebe fizyoterapi seansları önerebilir. Bu seanslar, masajlara ek olarak, fizyoterapistin anne adayının vücudundaki değişikliklerin farkına varmasına ve statiğini ve hareketlerini buna göre ayarlamasına yardımcı olacağı postürel çalışmaları da içerecektir. Alternatif tıp ve manuel terapi de hamilelik sırasında sırt ağrısını azaltmaya yardımcı olabilir.