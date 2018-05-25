Hamilelikte vajinismus sorunu

Vajinismus sorunu; cinsel ilişki sırasında vajinal kasların istemsiz şekilde kasılmasıyla tam bir cinsel birleşmenin gerçekleşememesidir. Ülkemizde oldukça sık görülen bu cinsel problem, aynı zamanda çiftlerin çocuk sahibi olmasının önündeki önemli engellerden biridir. Ancak çok istisnai şartlarda sorunu yaşayanlarda gebelik durumu gelişebilir. Peki, vajinismus sorunu olup da tedavi almadan tesadüfi şekilde hamile kalan hastaları neler bekler? Aile Danışmanı & Cinsel Terapist Dr. Şenay Eserdağ ‘vajinismus ve hamilelik’ üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Vajinismus Hamile Kalmayı Engeller mi?

Vajinismus teşhisi konan kadınların büyük bir kısmında, hamile kalmalarını engelleyen tıbbi bir sebebe rastlanmaz. Vajinismus kadınlarının cinsel ilişki için istekleri vardır, normal şekilde eşleriyle yakınlaşırlar. Fakat birleşme sırasında, engel olamadıkları şekilde kasılırlar. Spermlerin yüzme özelliği vardır, boşalma vajina dışında gerçekleşse bile bir miktar sperm vücut sıvılarıyla birlikte rahime ulaşabilir. Döllenme için çok az sayıda sağlıklı spermin tüplere ulaşması yeterlidir. Çok düşük bir ihtimal olsa da bu şekilde hamile kalan kadınların gebelikleri ve bebeklerinin gelişimi normal seyrinde devam eder. Fakat bu şekilde tesadüfi hamile kalan kadınlarda vajinismus problemi ortadan kalkmaz, sorun yerli yerinde durmakta ve istemsiz vajinal kasılmalar hala devam etmektedir. Bu hastaların rutin kontrolleri sırasındaki vajinal ultrason ve jinekolojik muayenelerde de sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunların pek çoğu aşılsa da doğumun vajinal yolla gerçekleşmesi oldukça güçtür.

Tedavi görmeden gebe kalan vajinismuslu kadınların çoğunda jinekolojik muayene olma korkusu yanı sıra, normal doğum korkusu da vardır. Bu nedenle bu hastalarda doğum şekli seçenekleri arasında sezaryen ilk sırada yer almalıdır.

Hamilelik Sırasında Vajinismus Tedavisi Mümkün mü?

Vajinismus uzman doktorlar eşliğinde 3-5 gün gibi kısa zamanda ve kalıcı şekilde tedavi edilebilen bir problemdir. Gebelikte kanama, düşük, erken doğum gibi riskler mevcut değilse gebeliğinin 3 ila 6. ayları arası tedaviye başlamak için en uygun dönemdir. Tedaviyle birlikte hamilelik sürecini daha da rahat geçiren kadınlar, doğum korkularını da gidermiş olurlar.

En yaygın tedavi yöntemi, davranışçı-bilişsel cinsel terapilerdir. Art arda 3 gün süren terapiler sonucunda hastalar kalıcı olarak iyileşirler ve bir daha sorun yaşamazlar. Gebelik süresince yapılacak doktor kontrollerini de çok daha rahat bir şekilde geçirirler. Tedaviyle birlikte normal doğum korkusunu da yenmiş olan kadınlar, bebeklerini normal doğumla dünyaya getirebilirler.

Kısa sürede sonuçlanabilecek bir vajinismus tedavisi mi? Ya da tüp bebekle gebelik mi?

Vajinismus sebebiyle hamile kalamayan bazı kadınlar son derece kolay bir şekilde bu problemini aşabilecekken, tüp bebek, mikroenjeksiyon, aşılama tedavilerine yönelirler. Oysa günümüzde vajinismus, cinsel terapi yöntemleriyle kısa sürelerde tedavi edilebilirken tüp bebek tedavisi ile tedaviler 20-45 gün arasında sürmektedir. Gebe kalma şansı, tüp bebek tedavisiyle ortalama % 40'tır. Aşılama yöntemiyle ise bu oran ortalama %10 dur. Doğal yollarla gebe kalanlarda, doğum komplikasyonları görülme sıklığı tüp bebek tedavisiyle gebe kalanlara göre daha düşüktür.

Tüp bebek tedavisiyle gebe kalınsa dahi ilişkiye girememe sorunu devam eder. Evliliğin tek amacı bebek sahibi olmak değildir. Sağlıklı bir cinsel hayat evlilikte son derece önemlidir. Tüm bu faktörler birlikte ele alındığında, vajinismus sorunu yaşayan kişilerin gebe kalmadan önce cinsel terapi görmeleri ve bu sorundan kurtulmaları daha doğru olacaktır.

Son olarak eklemek istedikleriniz?

Cinsel ilişki sadece çocuk sahibi olmak için değil, aynı zamanda eşler arası duygusal bütünlüğünün devamı için de şarttır. Bu nedenle cinsellik, uyumlu bir evliliğin temel yapı taşlarından biridir.

Vajinismus sorunu, çifte özel bilimsel tedavi yöntemleri ile günümüzde 3-5 gün içinde aşılabilmektedir. Tedavi sonrasında çiftlerin psikolojik sağlığı ve sosyal hayatları son derece hızlı bir şekilde değişmektedir. Bu nedenle sorunu yaşayanların mümkün olduğunda erken bir dönemde profesyonel destek almalarını önermekteyiz.





Aile Danışmanı & Cinsel Terapist Dr. Şenay Eserdağ