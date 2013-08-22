Hamilelikte yorgunluğun lezzetli çözümü

Taze meyve ve sebze tüketimi enerjinizin yükselmesini sağlayacaktır. Demir açısından zengin besinler ile yorgunluğun üstesinden gelebilirsiniz.



Özellikle B ve C vitamini içeren meyveler ve taze meyve suları tercih edilebilir. Taze çilek veya böğürtleni süt ve bir kaşık bal ile blenderda karıştırın.

Daha koyu bir kıvam isterseniz içine bir adet muz da ekleyebilirsiniz. Bu içecek ile yorgunluğunuzu kolayca yenebilirsiniz.