11.07.2014 - 11:16 |
Hamilelikte yumurta nasıl yenmeli ?
Baby Center uzmanı Sarah Schenker'in hamilelikte yumurta tüketimiyle ilgili verdiği bilgilere göz atalım.
Az haşlanmış veya çiğ yumurta salmonella bakterisi taşıyabileceğinden bu haliyle yumurtayı tüketmek zararlı olabilir. Hamilelikte yumurtayı tam pişmiş şekilde tüketmek önerilmektedir. Tam pişmiş yumurtada bakteri olsa bile öleceğinden yumurta güvenli hale gelir.
Salmonella zehirlenmesi bebeğe genellikle zarar vermez ancak anneyi tatsız durumlarla karşı karşıya bırakabilir. Bu durumlar arasında
-aşırı kusma ve ishal
-karın ağrısı
-bağ ağrısı
-yüksek ateş sıralanabilir.
Hamilelikte güvenli yumurta nasıl pişirilir?
Orta boy bir yumurtayı en az 7 dakika kaynatın.
Kızartırken her iki tarafını da kızarttığınızdan emin olun.
Çeviri: Gizem Aydoğan