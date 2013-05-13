Hamileyken bebeğinizden kordon kanıyla haber alın

Kordosentez bebeğin göbek kordonundan kan örneği alınmasıdır. 20. gebelik haftasından itibaren yapılan bir prenatal tanı testidir. Bahçeci Sağlık Grubu Fulya Tüp Bebek Merkezi Kadın Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Burçak Erzik 'kordosentez nedir, ne zaman yapılır, anne karnındaki bebeğin sağlık durumu hakkında bilgi verir mi' sorularını cevaplandırdı.

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Kordosentez; bebeğin sağlık durumu hakkında önemli bilgiler verecek girişimsel bir tanı testidir. Uygulama öncesi doktor tarafından çifte detaylı bilgilendirme yapılması önemlidir. Kordosentez; kromozom analizi veya enfeksiyon taraması, işleme bağlı düşük riskindeki yükseklik nedeniyle ciddi bir fetal problem varsa uygulanır. En önemli avantajı testlerin 3-5 gün içinde sonuçlanmasıdır. Ayrıca kordosentez tedavi amacıyla, bebeğe kan nakli yapılmasında ve ilaç uygulamalarında kullanılır.

Hangi Durumlarda Uygulanır?

*1. veya 2. trimester tarama testlerinin rutin olarak gebe izleminde yapılması ve ultrasonografik teknolojilerde ki gelişmeler nedeniyle koriyonik villüs örneklemesi ve amniyosentez erken gebelik haftalarında uygulanan genetik prenatal tanı testleridir. Bu nedenle kordosentez daha az sıklıkla yapılmaktadır.

Kordosentez şu durumlarda uygulanabilir;

• kromozom bozukluklarının tanısı

• kan hastalıkları – anemi, talasemi, orak hücreli anemi, Rh uygunsuzluğu

• enfeksiyon

• gelişme geriliği

Riskler

• düşük

İşleme bağlı düşük riski 1/50’dir. Kayıp oranındaki yükseklik işlemin genel durumu bozuk bebeklere (gelişme geriliği, anemi, hidrops) uygulanmasından kaynaklanabilir

• vaginal kanama

• bebeğin kalp atım hızında azalma

• enfeksiyon

Nasıl Hazırlanmak Gerekir?

20-26. gebelik haftalarında klinik şartlarında, 26. gebelik haftasından itibaren acil doğum ve yenidoğan yoğun bakım ünitesi imkanlarının bulunduğu hastane ortamında uygulanmalıdır. Erken dönemde özel bir hazırlığa gerek yoktur, aç olmak gerekmez. Geç dönemde yapılan uygulamalarda aç ve acil doğum için ön hazırlıkların tamamlanmış olması gereklidir.

İşlem Sırasında

Enfeksiyon riskini azaltmak için işlemden 30-60 dakika öncesinde antibiyotik uygulanır. Cilt antiseptik ile temizlenir. Genellikle anestetik gerekmez. Ultrasonografi eşliğinde ince, uzun bir iğne cilt, karın duvarı ve rahmi geçer. Göbek kordonundaki venden fetal kan örneği alınır. İşlem sırasında anne adayının hareketsiz olarak yatması istenecektir. İşlem 2-5 dakika içerisinde sonlanacaktır. İğne ciltten geçerken yanma, rahime girerken kramp hissedilebilir.

İşlem Sonrasında

Kordosentezin ardından bebeğin kalp atımları ultrasonografi veya doğum monitörü yardımıyla takip edilecektir. İşlemden hemen sonra kramp ve vaginal lekelenme yaşanabilir. İşlem günü anne adayının dinlenmesi önerilir. Ertesi gün normal hayatına dönebilir.

Sonuç

Kromozom analizi ve enfeksiyon testleri 3-5 gün içinde sonuçlanır. Doktor ve genetik danışman sonucunuzu çifte detaylı olarak bildirecektir.

Doktorunuza bildirmeniz gereken durumlar;

• ateş

• vaginal kanama

• rahim kasılması