Hamileyken çalışanların dikkat etmesi gerekenler

Özellikle çalışan hamileler eve geldiklerinde, günün yorgunluğunu atacak ve kendilerini ertesi iş gününe hazırlayacak şekilde dinlenmelidir.



Gün boyunca hareketsiz ve oturarak iş yapan gebelerin, iş sonrası evde basit yürüyüş veya temel egzersiz hareketleri ile toplardamarlardaki kan akışını düzenleyecek hareketler yapmaları gerektiğini söyleyen Kadın Hastalıkları, Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Arda Lembet “Gece yatmadan evvel yapılacak ılık bir duş, genel bir rahatlama sağlayarak, düzenli bir uykuya geçişi sağlamada da yardımcı olacaktır “ diyor. Prof. Dr. Arda Lembet çalışan hamileler için önerilerde bulundu.

Akşam evde ayaklar dinlendirilmelidir

Günün önemli bir kısmını ayakta geçiren hamileler, evde ayaklarını ve bacaklarını yükseğe kaldırarak (örneğin bir sandalye üzerine ve puf üzerine koyarak) dinlenmelidir, böylece gün içinde ortaya çıkan ödem ve olası ağrılar da bir miktar azalacaktır.

Çalışan hamilelerin en sık karşılaştıkları sorunlar başlıca şunlardır:

• -İş yerinde sigara içilmesi ve çok sayıda kişinin çalışması ile ortaya çıkan, solunan havanın temizliği problemi,



• -İş yerinde kullanılan aslında tamamıyla zararsız olan, bilgisayar, fotokopi cihazı ve güvenlik kapıları gibi elektromanyetik akımların olası potansiyel kötü etkilerinden endişe edilmesi,

• -Düzenli beslenme ile ilgili sorunlar,



• -Çalışma yerinde belirli zamanlarda kullanılabilecek bir dinlenme odasının olmaması

Kısa süreli yürüyüşler yapılabilir



Hafta sonlarında gebeler hafta içinin stresini ve yorgunluğunu atarak kendilerini zihinsel ve fiziksel anlamda dinlendirmeli ve yenilemelidirler. Kısa süreli yürüyüşler, havanın müsaade ettiği ölçüde açık havada zaman geçirilmesi gebeler için oldukça önemlidir.



Eşler destek olmalı

Çalışan hamilelerin eşleri ve yakınları mümkün olduğunca hamilenin iş hayatını sürdürmesini desteklemelidirler. Zira bu yolla hamileler ilgi ve dikkatlerini gebelik ve bebek dışı alanlara kaydırarak, gebelik ve çerçevesinde gelişebilecek strese karşı da maximum korunmuş olurlar. Ayrıca çalışan gebelere tüm aile fertleri gündelik ev hayatında, işlerin yürütülmesi sırasında ve iş paylaşımı konusunda, gebenin kısıtlı fizik aktivitesi göz önüne alınarak yardımcı olmalıdırlar.

Çalışamayacak hamileler kimlerdir?

• Vajinal kanaması olan gebeler

• Hipertansiyonu olanlar

• Şimdiki gebeliğinde erken doğum eylemine girenler

• Bebekte gelişme geriliği olan vakalar

• Servikal yetmezliği olan gebeler

• Bazı çoğul gebelikler ve amniyon mayiinin çok fazla olduğu durumlar

• Geçmişinde ikiden çok erken doğum bulunan vakalar

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