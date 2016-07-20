20.07.2016 - 18:09 |
Hamileyken kullanılan bu ilaçlar para israfı
İlaç ve Tedavi Bülteni'nde yayımlanan çalışmada, gebelik sırasında multi vitamin takviyelerinin, annelerin ve bebeklerin sağlığına katkı sağlamadığı ortaya konuldu.
Araştırmacılar, kadınlara hamilelik esnasında sadece düşük maliyetli folik asit ve D vitamininin tavsiye edilebileceğine dikkati çekti.
Hamilelerin, dengeli beslenmenin yanı sıra yeterli miktarda folik asit ve D vitamini aldıklarından emin olmaları gerektiğini vurgulayan araştırmacılar, A vitamini takviyesinin gebelerde tehlikeli olduğunu, fazlasının anne karnındaki bebeğe zarar verdiğini ifade etti.
Hamilelikte her gün 400 mikrogram folik asit kullanmanın, bebeği nöral tüp defekti olarak bilinen anormalliklere karşı koruduğunu belirten araştırmacılar, günlük 10 mikrogram D vitamini almanın da anne ve bebeğinin kemik sağlığı için yararlı olduğunu kaydetti.