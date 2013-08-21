Hamileyken sünger ve kum yemiş!

Lola ve Lucian isimlerinde iki sağlıklı çocuk annesi Pearce, hamileliği boyunca bulaşık süngeri ve kum yediğini iddia etti. Her gün kase dolusu kum yediğini belirten 28 yaşındaki kadın, canının bunlar dışında başka bir yemek çekmediğini söylüyor.



Konuyla ilgili açıklama yapan uzmanlar, genç kadında ‘Pica sendromu’ olduğunu ve bu sendroma yakalanan kişilerin hamilelik döneminde yiyecek olmayan şeyler aşerdiğine dikkat çekti.