Hamileyken uyulması gereken 10 altın kural

Acıbadem Fulya Hastanesi’nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doç. Dr. Hüsnü Görgen, hamilelerin yapması gerekenleri şu şekilde sıralıyor:



1- Folik asit alın: Hamile kalmadan üç ay önceden başlayarak, hamileliğin üçüncü ayı bitene kadar folik asit almayı ihmal etmeyin. Folik asit, bebeğin zihinsel gelişimi için son derece önemli.

2-Az az, sık sık yiyin: Bulantı ve kusmalar için az az, ancak sık aralıklarla kuru ve soğuk yiyecekler tüketin.

3-Kalori miktarını artırın: Günlük beslenmenize 300 kalori ek gıda ekleyin. Ana ve ara öğünleri kesinlikle atlamayın.

4-Egzersiz yapın: Hamileliğiniz boyunca düzenli yürüyüş ve egzersiz yapın. Egzersizlere ağır ve tehlikeli olmadığı sürece devam edin.

5-Bol sıvı alın: Hamilelikte kabızlık, ciddi bir sorun haline gelebiliyor. Kabızlığı önlemek için bol sıvı alıp, lifli besinler bakımından zengin beslenin.

6-Cildinizi nemli tutun: Özellikle karın, göğüs ve kalça bölgesi derisi alınan kiloların da etkisiyle genişler ve kurur. Çatlak oluşumunu engellemek için nemlendirici krem sürün ve bol su için.

7-Pamuklu çamaşırları tercih edin: Pamuklu iç çamaşırı giyin ve hijyen kurallarına dikkat edin. Sarı renkli, kokulu akıntı ve kaşıntınız varsa doktorunuza başvurun. .

8-Ilık banyo ve sütü unutmayın: Geceleri rahat uyuyabilmek için gündüz uyumayın, akşam yemeğini erken yiyin, ılık bir banyo yapın ve ılık süt için.

9-Sert zeminde uyuyun: Hamileliğin son dönemlerinde omurgaya fazla yük biner. Sağlıklı duruş, sırt ağrılarını azaltır. Kalçanız önde, omzunuz arkada olacak şekilde sert bir zeminde yatın.

10-Uygun sutyen kullanın: Sutyenin göğüslerinize uygun olması, süt kanallarının sıkışmaması ve sağlıklı bir emzirme dönemi için gerekli.

HAMİLELİK DÖNEMİNE ÖZEL 10 YASAK

1-Alkol ve sigarayı hayatınızdan çıkarın. Sigara ve alkol, vücudun kalsiyum deposunun boşalmasına neden olur. Ayrıca erken doğuma yol açabilir.

2-Taze peynir ve pişmemiş et yemeyin. Bu yiyeceklerle enfeksiyonlar bulaşabilir. Güvenmediğiniz yerlerde salata ve sebze yemeyin.

3-Rastgele ilaç almayın. Baş ağrısı ya da nezle gibi durumlarda doktorunuza danışarak bazı ilaçları alabilirsiniz. Soğuk algınlıklarınıysa istirahat ederek ve bol sıvı alarak atlatmaya çalışın.

4-Topuklu ayakkabı giymeyin. Topuklu ayakkabılar belinizin ağrımasına neden olur. Tabii bileğinizin burkulup düşme

ihtimaliniz de var.

5-Ayakta çok kalmayın. Uzun süre ayakta kalmak, yorgunluğa ve tansiyonun düşmesine yol açar. Aynı pozisyonda uzun süre oturmak da sakıncalı.

6-Sırt üstü yatmayın. Sol yana dönerek, dizle karın bölgesinin altına yastık koyarak yatmak sizi rahatlatır. Hamileliğin son üç

ayında sırt üstü pozisyonda yatmak, karındaki damarların sıkışmasına bağlı olarak ani tansiyon düşmesi ve baygınlık hissi yaratabilir.

7-Yemekten sonra uzanmayın. Özellikle hamileliğin ilerleyen dönemlerinde göğüs kafesinin alt kısmında mide yanması hissi görülebilir. Rahmin mideyi yukarı itmesiyle midede bulunan asit içeriği yemek borusuna kaçar. Bunu önlemek için yemekten sonra yatmayın ve dik oturun.

8-Şarküteri ürünlerinden uzak durun. Sos, şarküteri ürünleri, cips, kola, hamur işi ve tatlılardan uzak durun. Bunlar hem besleyici değil, hem de kilo aldırır.

9-Ağır kaldırmayın. Ağır kaldırma, itme ve uzanma gibi hareketleri yapmayın. Bu hareketler vücudunuzu gereksiz yere zorlar.

10-Uzun yolculuk yapmayın. Uzun süreli yolculuklarda sık sık mola verin, uçak ya da otobüs yolculuğu yapıyorsanız kalkıp dolaşın ve bol sıvı alın.